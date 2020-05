annonse

Titusenvis av mannskaper på cruiseskip har vært fanget om bord i ukevis under koronakrisen. Kravene til å slippe folk i land gir selskapene store utfordringer.

Den amerikanske kystvakten opplyste fredag at mannskaper på til sammen rundt 70.000 mennesker, fordelt på 102 cruiseskip, fortsatt oppholder seg om bord i skip som venter på å legge til land ulike steder i amerikansk farvann.

Det finnes ingen tilsvarende tall for verden totalt, men også utenfor USA kan man regne med femsifrede antall.

Enkelte har kontrakter som allerede har løpt ut og får derfor ikke betalt for å oppholde seg om bord.

I Manilabukta på Filippinene venter 5.000 mennesker om bord på 16 cruiseskip på å bli koronatestet slik at de kan gå i land. Flere hundre mennesker om bord i skip som ligger til kai i Norge har også måttet vente lenge.

Privat reise helt hjem

Mens passasjerene for lengst har gått i land, har både lokale og nasjonale myndigheter strammet inn kravene til å slippe fri mannskapene for å hindre smittespredning.

Selskapene som driver skipene, er pålagt å sørge for at hver enkelt person føres rett hjem uten bruk av offentlig transport. Den amerikanske folkehelseetaten Center for Disease Control and Prevention (CDC) har i praksis også pålagt straff til selskaper som bryter disse reglene.

Skaffet fly, nektet til kai

Canadiske myndigheter er blant mange som jobber med å finne muligheter for å få fraktet sine borgere hjem. Flere canadiere om bord på skipet Emerald Princess utenfor Bahamas fikk tidligere denne uken vite at det var gjort klart et eget fly til dem. Før de kom så langt, ble de imidlertid stanset av myndighetene på Bahamas som ikke ville la skipet legge til land.

– Han mister motet, sier en dame som har brukt timevis på å finne folk som kan hjelpe mannen hennes hjem.

– Han er fanget i en lugar. Det er ikke bra for hans psykiske helse.

Flest smittefrie skip

Cruiseskipene som har sluppet unna koronavirusets herjinger, er i flertall. Noen av dem, 20 i farvann tilhørende USA, har imidlertid opplevd stor smittespredning og flere dødsfall.

De to cruiseskipene Zaandam og Rotterdam hadde fire døde og flere hundre smittede da de fikk legge til kai og slippe passasjerene av i april etter tre uker på sjøen.

Om bord på Greg Mortimer, som har ligget for anker i Uruguay i ukevis, har 36 av mannskapet blitt syke av koronaviruset. Da skipslege Maricio Usme først oppdaget koronasmitten om bord i slutten av mars, ville ledelsen og eierne ha ham til å pynte på sannheten slik at skipet fikk legge til kai. Det nektet han. Halvparten av passasjerene og mannskapet ble smittet.

Isolert og redd

Skipet Greg Mortimer venter fortsatt på å legge til land. Chilenske Carolina Vasquez, som jobber på kjøkkenet, var blant dem som ble rammet. Hun måtte oppholde seg i et rom uten vindu i to uker mens feberen raste. Mens natt og dag gikk i ett, var det hun fryktet mest av alt å miste bevisstheten, alene i isolasjon.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle utvikle seg til å bli en skrekkhistorie, sier hun i et intervju fra båten med nyhetsbyrået Associated Press.

De første passasjerene slapp i land i midten av april. Da hadde Greg Mortimer allerede ligget stille i to uker og 128 hadde testet positivt for koronaviruset.