Tre barn i New York er døde med symptomer på den sjeldne betennelsessykdommen Kawasakis syndrom, som knyttes til covid-19.

Det opplyser New York-guvernør Andrew Cuomo lørdag.

Fredag kunngjorde guvernøren at en fem år gammel gutt var død med symptomer på Kawasakis syndrom. Det var det første kjente dødsfallet i delstaten som antas å skyldes sykdommen og som man tror var forårsaket av koronaviruset.

På lørdagens pressekonferanse offentliggjorde Cuomo ingenting om de tre barnas alder eller omstendigheter rundt dødsfallene. Men han sa at er bekymret for det som kan se ut til å være en ny risiko for barn som smittes av koronaviruset.

Barn har hittil generelt sett ut til å ha mye mildere symptomer på covid-19 enn voksne.

– Vi er ikke lenger sikre på at det er tilfellet. Det er fullt mulig at dette har pågått i flere uker men at det ikke har blitt diagnostisert med kobling til covid-19, sier Cuomo.

Også flere andre land, deriblant Storbritannia og Italia, har meldt om lignende tilfeller der eksperter nå undersøker om covid-19 kan føre til at barn får Kawasakis syndrom.

Kawasaki er en betennelsessykdom som rammer små barn. Symptomer er feber, utslett og hovne kjertler. I noen tilfeller kan også blodkar og vitale organer som hjertet og kransarteriene, bli betente.