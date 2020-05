annonse

Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Vårt Land prøver å klebe han til «ubehagelig tankegods».

– I Vårt Lands lederartikkel 6. mai om FN-pins tillegges jeg meninger og holdninger jeg ikke har. Hvis lederskribenten hadde tatt seg bryet med å lese sin egen nyhetsartikkel om saken, så ville vedkommende sett hvor feil det er at jeg angivelig «flørter med krefter som tar avstand fra FN». Eller at jeg setter «FNs kamp for fattigdomsbekjempelse opp mot det norske flagget», skriver han i Vårt Land.

Det begynte med at Vebjørn Selbekk skrev på Facebook om politikeres bruk av pinsen Agenda 2030.

– Jeg skjønner ikke hvorfor norsk elite på død og liv skal bære FN-pinsen på jakkeslaget. Hva er galt med det norske flagget? skrev han.

Det fikk konkurrenten Vårt Land til å skrive at hans kommentar gjør vondt. Fordi han bruker et «kjent populistisk grep» med å kalle regjeringen for «elite».

– I økende grad finnes det krefter som tar avstand fra FN fordi de ikke vil ta ansvar for verden rundt oss. Det er både overraskende og trist at en redaktør i en kristen dagsavis fløter med slike krefter, hevdet Vårt Land på lederplass.

Slike populistiske utsagn Selbekk kommer med – gjør ikke annet enn å skape mistenkeliggjøring og avsporing. Han har fått stor støtte i sosiale medier, skrev de om Selbekk.

Men i sitt tilsvar skriver Selbekk at han støtter FNs bærekraftsmål og er enig i samtlige 17 av dem, i likhet med de aller fleste nordmenn.

Han skriver at vi skal være stolte av at Norge siden 1945 har vært blant FNs fremste støttespillere. At vi er en sterk bidragsyter i kampen mot fattigdom, for internasjonal solidaritet og for et bærekraftig klima. Og at vi er en stormakt på områdene fredsarbeid og menneskerettigheter.

– Så kan man gjerne mene at det var fryktelig dumt av meg å uttrykke på min Facebook-side at det midt i Norges dypeste krise siden Andre verdenskrig ville vært mer naturlig at regjeringens medlemmer brukte nasjonale symboler enn FN-symboler. Men skriv heller det, da. En slik meningsforskjell er helt skvær, sier han og avslutter med følgende ord.

– I stedet prøver Vårt Land å klebe meg opp til ubehagelig tankegods som de vet at jeg tar sterk avstand fra. Kan det ha vært viktigere å prøve å ramme en konkurrent?