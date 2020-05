annonse

annonse

Dersom Premier League-sesongen skal fullføres, blir kampene spilt på åtte-ti nøytrale baner. Watford-direktør Scott Duxbury liker ikke planen.

– Det er ingen altruisme i Premier League. Det er selvfølgelig mange lag som vil delta i prosjektet om å fullføre sesongen, som Liverpool, som kan sikre tittelen, og lagene som vil sikre seg en plass i Europa neste sesong, skriver Duxbury i The Times lørdag.

Planen er at de gjenværende 92 kampene av sesongen 2019/20 skal spilles for tomme tribuner på åtte-ti forskjellige, nøytrale baner.

annonse

Tidligere har Brighton og Aston Villa åpent gått imot planene om å la de resterende kampene i sesongen spilles på nøytrale baner. Nå kaster også et annet bunnlag seg inn i diskusjonen.

– Når minst seks klubber – og jeg forventer flere – er bekymret for den klare ulempen og de ødeleggende følgene av å spille i en slik type usymmetrisk mini-liga, da mener jeg at Premier League har et ansvar for å ta tak i de bekymringene, skriver Duxbury og fortsetter:

– I en verden med covid-19 finnes det ikke et helt trygt sted vi kan spille.

Premier League-klubbene skal ha et nytt møte mandag for å diskutere en gjenopptakelse av sesongen. Ifølge britiske medier er 14 klubber positivt innstilt til planen som foreligger, mens de seks nederste lagene på tabellen angivelig er imot planen: Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham og Brighton

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474