Audun Lysbakken skriver i Dagbladet at verden må enda en gang slukke branner etter Trump.

Lysbakken mener den amerikanske presidenten bruker kutt i bistand som et maktmiddel for å fremme sitt eget forkvaklede ego. SV-lederen sier at dette absolutt ikke er tiden for å kutte finansieringen til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Lysbakken advarer at dette er en velkjent strategi fra Donald Trump, og føyer seg inn i rekken av lignende tiltak. Slik som da han kuttet støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Trump skulle presse palestinerne til forhandlingsbordet. SV-lederen mener at det var en usmakelig handling som satte palestinerne i en krise.

Han lurer på hvordan Norge og resten av verden skal reagere når en hodeløs og uforutsigbar amerikansk president setter seg selv og sitt tøysete ego foran menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid?

– Hva gjør vi når USA melder seg ut av internasjonalt samarbeid?, spør Lysbakken i Dagbladet.

Norge har ikke noe annet valg enn å ta initiativ for å få dekket inn kuttene, mener SV-lederen. Det Trump gjør nå, er elendig og livsfarlig lederskap, og det må ha et kontant svar. Han kan ikke vinne. SV har bedt Norge om å doble norsk støtte til WHO. I tillegg bør vi gå i bresjen for å få andre land til å gjøre det samme. Vi er nødt til å drive brannslukking etter Trump. Hver eneste gang. Når han trekker USA ut, må vi jobbe sammen med andre land og bygge sterke allianser som veier opp hver gang USA forsøker å styre den internasjonale skuten i feil retning.