Her om dagen kom jeg over et innlegg på Facebook skrevet av en muslim. Han var sint på Resett som han mente «sprer hat, polarisering og splid i samfunnet». Han fortsatte med å si at Resett er flinke til «å synse, spekulere og insinuere for å hause opp sine meningsfeller i kommentarfeltet».

Han brukte et eksempel fra en artikkel i Resett hvor vi hadde sitert politiet i en NTB artikkel om at «gjerningspersonen var av mulig somalisk opprinnelse». At vi altså siterer politiet på signalementet av en gjerningsperson, gjør at vi sprer hat, polarisering og splid i samfunnet.

Han avslutter innlegget sitt med å oppfordre til «å spre godhet, forståelse og til å bygge broer mellom mennesker av ulikt opphav, og ikke til å skape splid basert på enkelthendelser».

Så hva er det han egentlig sier her?

Skal en kriminell person beskyttes så lenge han er mørk i huden? Reagerer denne karen på samme måte når vi går ut med signalement hvor gjerningspersonen er hvit i huden? Hvem er det egentlig som skaper splid og hat her?

Jeg har ofte lurt på hvorvidt disse «gode» menneskene egentlig forstår at det er dem selv som er rasistene, som skaper splid, hat og dermed polarisering i samfunnet. Dette er et typisk innlegg fra slike mennesker som i sin naive og fordekte «godhet» kritiserer Resett for å være hatefulle når alt vi gjør er å sitere operasjonslederen i politiet. Hvordan kan det være rasistisk å påpeke fakta?

For fakta er at mange utlendinger, mørke eller lyse i huden, begår kriminelle handlinger. Alltid så snakkes det om «enkeltepisoder», men hvor mange av disse må til for at man forstår at vi snakker om et samfunnsproblem her?

Raymond Johansen er en annen som er flink til å bruke begreper som «enkelthendelser eller en liten gruppe» om noe som de aller fleste forstår er et alvorlig problem som går på sikkerheten løs for innbyggerne i Oslo.

Selv når Frp bestilte en forskningsrapport om kriminalitet blant ikke-vestlige innvandrere, så reagerer de naive, slik som Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam, på den måten som er den eneste måten de kan reagere på – de lukker øynene. Her er hva hun mente om rapporten i en kommentar til Dagbladet.

– Fader, jeg er sint! Jeg er ikke interessert i disse tallene. Jeg er opptatt av å hjelpe folk i Oslo til å leve best mulige liv. Vi har ikke noe behov for å sette folk opp mot hverandre. Dette er våre barn, det er våre folk. Jeg snakker ikke om somaliere eller tamiler, jeg snakker om barnehageplasser, AKS, flere lærere og flere veier inn i arbeidslivet. Da blir folk en del av fellesskapet, sa en engasjert Ap-Kamzy til rapporten som for eksempel viser at Ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere blir siktet for familievold åtte ganger så ofte som øvrig befolkning.

Er det slik det er å være «god»? Ikke snakke om elefanten i rommet og hva vi kan gjøre med den. Ikke være interessert i fakta, men heller bli sint å snakke om fritidsklubber og flere lærere i stedet? Er det slik man unngår å skape splid og hat i samfunnet?

I min verden er det slik at før man kan gjøre noe, ja før man sågar kan foreslå noe, så må man først innse hva det er man har med å gjøre. Vi snakker her om mennesker med en totalt annen kulturell og religiøs bakgrunn enn hva man har i Norge, og problemet starter i hjemmet. For det er forskjell på innvandrere. Noen har ingen eller få problemer med å integrere seg i det norske samfunnet, mens andre rett og slett ikke vil.

Elefanten i rommet er veldig synlig for den som vil se. Man trenger ikke engang briller for å se den, slik journalist Sven Egil Omdal later til å måtte bruke for å kunne forstå forskjellen på nasjonalisme og islolasjonisme.

Jeg strakk ut en hånd til Guro Sibeko tilbake i 2018. Jeg foreslo at vi kunne møtes over en kopp kaffe å ta en samtale for dermed å finne ut av hva slags mennesker vi er. Våre uoverenstemmelser kunne overkommes hvis vi begge var innstilte på det – trodde jeg. Guro var slett ikke interessert i å ha noe som helst med «en sånn som meg» å gjøre.

Er det slik man bygger broer mellom mennesker av ulikt opphav?

Hva om alle begynner med å lære seg litt ydmykhet og ikke minst villighet til å forstå at det ikke alltid er slik at en selv sitter på den absolutte sannhet hele tiden. Det gjelder oss alle, uansett hvor vi har vårt opphav og om vi er mørke, hvite eller gule i huden.

Jeg tar fortsatt den kaffekoppen og samtalen med deg jeg, Guro. Jeg tar den gjerne også med Kamzy, Raymond eller vår venn muslimen som skrev dette Facebook innlegget. Hvis dere ikke ønsker å snakke med meg fordi jeg jobber i Resett og dermed er rasist, så håper jeg ihvertfall dere forstår at problemet ligger nærmere dere selv enn hva dere tror.