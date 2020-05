annonse

Etter at jeg i 2018 stod frem i Resett og fortalte om min spesielle bakgrunn, har jeg fått en del henvendelser fra folk som undrer seg over hvordan jeg endte opp der jeg er, med de meninger jeg har. Jeg har lovet før at jeg skulle komme tilbake til dette, og nå tenkte jeg det kunne være greit å løfte opp den tråden igjen.

Først vil jeg bare konstatere at jeg er utrolig glad for at jeg valgte å gå ut med min historie. Jeg vet at enkelte av dere syntes det var unødvendig å lese om det i et nyhetsmedium. I utgangspunktet var jeg enig i det. Likevel, Resett er ingen ordinær bedrift, og med det politiske klimaet vi har, anser jeg nå at min bakgrunn er interessant for offentligheten, og at den forteller noe om norsk høyreside, og hvor mye toleranse som egentlig finnes blant oss «farlige» konservative. Jeg ble veldig rørt over kommentarfeltet her i Resett da denne historien kom for dagen. Dere avkreftet alle mine bekymringer.

Men hvordan endte en 27 år gammel «transkvinne» (jeg er fortsatt ikke glad i å kalle meg det, men for enkelhetens skyld) opp med å jobbe i Resett, at arnested for «høyreradikale», streite, hvite menn? Hvordan ble jeg så tydelig høyreorientert?

Høyrevridd hele livet

Det korte svaret på det er at jeg alltid har vært det, i litt varierende grad. Jeg har alltid holdt meg med konservative og klassisk liberale standpunkter. Det sies at den som ikke er venstreorientert i sin ungdom ikke har hjerte, og at den som ikke er høyreorientert som godt voksen ikke har hjerne. Ifølge denne logikken mangler jeg fullstendig hjerte. Jeg har aldri vært venstreorientert. Jeg har siden jeg fikk et bevisst forhold til politikk plassert meg selv på høyresiden, og jeg har vært stolt av det. Venstrevridd var ikke bare noe jeg ikke var, det var også noe jeg ikke ønsket å være, noe jeg følte meg distansert fra, aldeles uansett hvor «trendy» andre, for eksempel folk jeg gikk på skole med, syntes det var.

Jeg har alltid sett venstresiden for hva den egentlig er. Jeg har aldri forstått hvordan sosialismen kan være stueren, mens fascismen (med rette) er stigmatisert. Forskjellene er jo ikke så store mellom de to. De krever begge total makt til kollektivet, til staten, og at individet fortrenges. At såvel skapervilje og innovasjon, som menneskerettigheter og frihet, blir totalt underkuet.

Kravmentalitet – en synd

Det har definitivt sammenheng med hva slags miljø jeg er vokst opp i. I min familie er det få eller ingen som flagger 1. mai. Høyre har vært det dominerende partiet i generasjoner i den delen av familien som er norsk. Morfaren min var lokalpolitiker for partiet i sin tid. Jeg er vokst opp i et hjem bygget på privat næring, med full bevissthet om at det kun er skaperkraft og ståpåvilje som driver et samfunn fremover. Jeg ble oppfostret til å se på latskap og kravmentalitet som syndig. Særlig moren min har vært veldig påpasselig med å lære oss slike ting. De verdiene som mange forbinder med middelaldrende, hvite menn, har jeg forbundet med mamma. Lite provoserer henne mer enn oppblåste, ineffektive byråkratier og folk som bare tar seg en tredagers, fordi de har «krav» på det. Faren min, som for meg er som en bestevenn, har alltid vært hakket mer avslappet.

Velferdssamfunnet og ideen om et sosialt sikkerhetsnett er riktignok tolerert. I typisk borgerlige kretser, som jeg unektelig kommer fra, er det nok mange som ser på velferden som en stabilisator. En måte å forhindre revolusjon og sosialisme på. Det er også litt sånn jeg ser på det. Stabilitet er kanskje ikke så spennende, men det er sånn man skaper en trygg hverdag. Kompromisser og dialog er nødvendig for å hindre radikale endringer, og det viktigste for meg er å bevare et trygt og fritt samfunn for mine landsmenn.

Men mange mennesker bekjenner seg til sentrum-høyre på den økonomiske aksen, som jeg gjør, uten å være innvandringskritikere. Jeg møtte ikke mange jevnaldrende som hadde et særlig bevisst forhold til dette med demografi før jeg begynte å engasjere meg i offentligheten. Men jeg har selv vært bevisst på det lenge.

Arven fra mormor

Det kan jeg også takke deler av familien for. Mest av alle min mormor. Hun døde i 2015, brått og totalt uventet. Hun stod meg veldig nær. Selverklært konservativ, en Høyre-velger av den gamle skolen. Hun hadde opplevd krig og rasjonering, og hun hadde sett folk leve under forhold med så enorm kontrast til den velstanden mange i dag tar for gitt. Hun hadde sett Norge utvikle seg til et av verdens rikeste land. Hun så også tydelig hvor vi var på vei. Hun fikk meg som tenåring til å tenke på hva høy innvandring fra noen av verdens mest patriarkalske, kollektivistiske samfunn kunne gjøre med lov, orden og frihet i Norge. Hun pekte på kvinnesynet, på den religiøse intoleransen, og på kriminaliteten og tapet av nasjonal solidaritet. Hun satte igang prosesser og tankemønstre hos meg, som jeg ikke vet om jeg ellers hadde vært like klar på i dag.

Derfor var jeg skeptisk, da andre i samfunnet, på skolen eller i media, ville få meg til å tro at innvandring bare kunne være bra uansett, og at det var nødvendig å mene dette for å ikke være rasist. Jeg lot ikke andre menneskers provoserte følelser bringe meg til taushet, ikke i noe spørsmål. Da jeg mente at sykelønnen burde kuttes, så sa jeg det like greit høyt da vi snakket om det i sosiologiklassen på skolen, uten å bry meg om hvordan det kunne «krenke» noen andre. Og kjeft fikk jeg for det, mest av mine jevnaldrende.

En motvekt til radikalisme

Vi snakket mye om politikk i familien. I det store og hele var familien min en motvekt til det jeg opplevde på skolen og i mediene. Der følte jeg at sosialisme og venstreradikalisme ble romantisert, og opphøyet til et ideal. Det var ikke slik jeg så det. Jeg skjønte tidlig at sosialisme og radikale samfunnsomveltninger ikke ville bringe noe annet enn ustabilitet, kaos og ufrihet, som alt det positive ved vårt samfunn ikke ville overleve. Radikalisme er det jeg frykter fremfor alt. De som bare vil forkaste absolutt alt vi er og har vært, fordi samfunnet har noen problemer, er etter min mening ukloke og ureflekterte.

Det kan være hundre ting i et hjem som trenger å fikses, men det betyr ikke at man bør rive hjemmet til grunnen. Jeg skulle ønske flere unge tok innover seg hvor viktig denne sannheten er, mest av alt for deres fremtids skyld.

Grunnen til at jeg synes dette er relevant å fortelle dere litt om er som følger; det nytter å snakke om ting. Selv om skolen er dominert av venstrevridde lærere, selv om mediene gjør sitt beste for å sette venstresiden i et bedre lys enn høyresiden, så kan likevel norske familier være en motvekt. Foreldre, tanter og onkler, og besteforeldre, kan være de som redder unge nordmenn fra den radikale venstresidens klamme grep om deres hjerner.

Dialog nytter

Så det underliggende budskapet i denne teksten er at dere ikke må holde munn, når dere får en mulighet til å snakke med familiemedlemmer og venner om det som skjer i det norske samfunnet. Utfordre deres barn og barnebarn. Gå til kjernen av det dere ser som negativt i samfunnsutviklingen, det som i ytterste konsekvens vil gjør slutt på det alle oppegående folk ser på som goder. Kanskje møter dere motstand, kanskje vil de ikke høre på dere. Men det kan også hende at dere setter igang prosesser. At dere litt etter litt sår tvil om skolens og medienes partiskhet. Jeg anser meg selv for å være et levende bevis på at det er mulig. Det at høyrevridde personer i min nærhet, og alle i min ressursterke familie, også var så støttende og tolerante da jeg opplevde utfordringer knyttet til kjønnsidentitet, bidro til at jeg så forbi de karikerte vrengebildene av konservative mennesker som intolerante streitinger, som jeg ble presentert for ellers i livet.

Jeg har opplevd mye i livet som kunne ha tatt knekken på meg. Men livet gikk videre, og jeg reiste meg. Støtten fra mine nærmeste var viktig, men det avgjørende var min eget ønske om å være sterk og uavhengig. Et individ med egen vilje og evne til å overkomme vanskeligheter for egen maskin.

Det er ingen naturlov at alle unge må være venstrevridde, radikale innvandringsliberalere eller klimaalarmister. Og i våre dager er det nettopp dette man bør være for å være konform og autoritetstro. Å være konservativ eller høyrevridd, kall det hva dere vil, er å være rebelsk i dagens samfunn. Derfor kan unge menneskers iboende tendens til å gjøre opprør nettopp være det som tipper vekten. Dette forutsetter imidlertid at ungdom får en motvekt til alt det de blir fortalt. At noen dytter dem i riktig retning. Det er opp til deg og meg å sørge for at dette skjer.