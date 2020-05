annonse

FHI lanserte Smittestopp-appen til hele befolkningen på en gang, selv om den uavhengige ekspertgruppa mente den burde prøves ut i noen få testkommuner først.

Folkehelseinstituttet trosset rådet om at det var for tidlig å lansere appen til hele befolkningen, skriver TV 2.

– Vi mente at det var helt greit å gå ut og teste appen i testkommunene, men man mente at det var litt for tidlig å rulle det ut til hele befolkningen med noen av de svakhetene som var på det tidspunktet, sier Jeanine Lilleng, som leder ekspertgruppa som ble oppnevnt for å vurdere svakhetene til appen.

Per nå er det kun tre kommuner som har mulighet til å sende ut SMS til smittekontakter, nemlig Drammen, Tromsø og Trondheim.

– Vi har jo på mange måter gjort det de indikerer at man bør gjøre, nemlig å ha en trinnvis innføring ut i tre kommuner først. Så sånn sett tenker jeg det er i tråd med det ekspertgruppen uttaler, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI til TV 2.