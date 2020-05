annonse

Det har vært kritikk for at redningspakken har kommet sent, og at 300 millioner kroner er altfor lite. Men flere er også misfornøyd med fordelingsnøkkelen. De vil ha kompensasjon for annonsenegangen, istedenfor fall i avisens omsetning.

Pengestøtten skal kun gis til riksmedier som har fått redusert omsetningen med 20 prosent. Når det gjelder regionale og lokale medier er prosentsatsen 15. De vil få dekket opp til 60 prosent av tapet.

– Når ordningen er rettet mot totalomsetning, faller vi like utenfor, men problemene våre er fortsatt like store, sier Christian Senning Andersen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i avisa Fremover i Narvik til Journalisten.

Redaktøren i Amedia-avisen er misfornøyd med at den økonomiske hjelpen bare tilfaller de som har hatt et omsetningstap på mer enn 15 prosent. Hans avis har kun hatt en omsetningstap på 12,7 prosent. De vil derfor ikke få penger, hvis fordelingen baserer seg på avisens omsetning. Men annonseinntektene har derimot falt med 26,5 prosent.

– Hadde ordningen gått spesifikt på tap i annonseinntektene, hadde vi fått en støtte som kunne hjulpet oss veldig, sier han.

Sjefredaktøren er uenig i regjerings politikk. Han mener at fallet i annonseinntektene i disse månedene betyr mye for mange avisers mulighet til å fylle samfunnsoppdraget, selv om det ikke er nok for å få støtte.

Sunnmørsposten, som er en del av milliardkonseret Polaris Media, kommer kanskje heller ikke til å få økonomisk hjelp.

– Vi har et betydelig inntektsbortfall som vi står i fare for ikke å få kompensert, sier administrerende direktør, Kjell Slinning til Journalisten.