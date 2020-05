annonse

I dag var jeg på Bislet for å ta en svømmetur. Det er alltid hyggelig å være på gamle Bislet Bad. Gamle bygninger, rikelig lys fra taket, hvite marmorvegger og det lyseblå bassenget.

Etter noen svømmetak går jeg ut for å sette meg i boblebadet og slapp av. Det er en kraftig mann med skjegg og badebukse som sitter i boblebadet. Jeg glir inn og setter meg i det varme vannet og se rett frem. En kvinne i burkini reiser seg fra vannet og setter seg på den hvite kanten av boblebadet. Det er første gang jeg ser en kvinne med burkini.

Kvinner er mer sexy i burkini

Den mørke blå burkinien strammet rundt de runde, unge puppene hennes. Brystvortene er tydelige under den mørke burkinien. Det samme er navlen og låret. Hun miner meg om de gamle James Bond-filmer, da Ursula Andress kommer ut av vannet i sin Afrodite-kropp. Denne unge kvinnen minner meg om filmen og om havfruen, bare uten hår. Håret som er samlet i burkinihetta får frem hennes former. Hun er mer sexy og tiltrekkende enn alle de bikinikledde damene i bassengene. Vi kan ikke se brystvortene til andre kvinner i bikini men det er hun i burkini som gjør at mine tanker flyr avgårde og ser alle havfruer i sin nakenhet.

Burkini er så sexy at religiøse argumenter faller bort:

For første gang ser jeg at burkinien er absurd i den religiøse konteksten. Burkini dekker kroppen men formene er der. Kvinneformene er tydelige og mer sexy enn i vanlig badedrakt. Som en oppblåsbar dukke i mørkblå eller sort. Den virker mot sin hensikt.

Mannlig kropp er sexy for kvinner

Mannen hennes er dobbelt så gammel som henne. Han har på seg bare badeshorts. Hvorfor amputerer den muslimske mentaliteten kvinnelige følelser? Kvinner har også samme seksuell kraft, behov, fantasier og følelser og de kan bli forstyrret av en mannlig kropp. Menn har ikke enerett på seksualitet eller fantasier. Så kvinner kan se en manns kropp og fantasere og den mannlige kroppen kan hindre deres nærhet til Gud.

For å unngå synd skal begge kjønn ikles burkini:

Kvinner dekker seg for mannens skyld. Mannen må dekke seg for kvinnens skyld. For å unngå synd. Hvis muslimer skal unngå synd er det viktig at begge kjønn dekker seg til. Det betyr at Omar ikke tåler Aishas navle og Aishaa må gå i burkini. Vi må forstår at Aisha har følelser også og ikke tåler å se overkroppen til Omar. Så Omar må dekke seg til også for Ajeshas skyld. Hvis det er likestilling må vi akseptere kvinners seksualitet, følelser og fantasier. Hvis det er likestilling skal muslimsk menn også gå med burkini. Det eneste problemet er at menn i burkini ikke er så sexy som kvinner i burkini.

