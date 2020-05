annonse

annonse

Iraks nye regjering sier den vil løslate demonstranter som ble pågrepet under høstens masseprotester. Den lover også erstatning for de over 550 som ble drept.

Løftene ble framsatt i en TV-tale av landets nye statsminister Mustafa al-Kadhimi lørdag, samme dag som han ledet sitt første regjeringsmøte. Her lovet han at hele sannheten om hva som skjedde under den flere måneder lange protestbølgen, skal fram, og at alle som utøvde vold, skal stilles til ansvar.

Kadhimi var landets etterretningssjef da titusener av irakere demonstrerte for å kreve politiske reformer og slutt på korrupsjon og vanstyre. Han ble godkjent som landets nye regjeringssjef onsdag kveld etter at Irak har måttet greie seg uten regjering i seks måneder.

annonse

Lørdagens TV-tale ble holdt samtidig som det spredte seg oppfordringer om å gjenoppta demonstrasjonene på sosiale medier.

Regjeringen til Kadhimis forgjenger Adel Abdul Mahdi har gjentatte ganger insistert på at det er umulig å finne «de ukjente gjerningsmennene» som skjøt mot demonstrantene.

53 år gamle Kadhimi har lenge hatt tette bånd til USA, men politiske kilder opplyser at han de siste månedene også har bedret Iraks forhold til Iran.