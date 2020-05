annonse

Det har vært flere innlegg i Utrop der debattantene har vært uenig Frps innvandringspolitikk. De er kritiske til at partiet ikke vil hente barn og barnefamilier fra leirer i Hellas.

– Dersom Europa begynner å hente ut asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, så vil garantert langt flere se på det som en mulighet til å legge ut på flukt for å komme til Europa, skriver Frp-politikere Sylvi Listhaug og Jon Helgheim i Utrop.

Frp vil at asylsøkere som kommer til Norge nå bør avvises uten å få behandlet sin søknad, skriver de og sier at Norge er i en unntakstilstand, grensene er stengt og personer som normalt ville ha komme inn i landet, blir nå avvist. Likevel har regjeringen måttet ta i bruk ekstraordinære virkemidler for å utvide mottakskapasiteten for asylsøkere. Dette for å hindre smittespredning.

Det første vi må gjøre i en krise når det oppstår kapasitetsproblemer, er å begrense tilstrømningen, mener Sylvi Listhaug og Jon Helgheim. Når andres rettigheter er satt på vent, da er det ikke urimelig å sette retten til å søke asyl, også på vent. Men det vil ikke regjeringen. Det skal gå som normalt, mens alle andre må vente.

– Hadde det vært snakk om desperate mennesker på flukt fra krig og nød, så ville det ikke vært like enkelt å argumentere for at de ikke skal få søke asyl. Men slik er det ikke. Asylsøkere som kommer til Norge er personer som har reist gjennom en lang rekke av trygge land for å komme hit.

De forteller også at det er få personer som kommer direkte til Norge fra et land de er forfulgt i. Asylsøkere skal søke i det første trygge landet de kommer til. Asylordningen har blitt en ordning for å flytte store folkegrupper på jakt etter velferdsgoder, ikke en ordning for desperate mennesker på flukt.

– Dette bringer oss videre til situasjonen i Moria-leiren i Hellas. Tilnærmet alle som har reist til Hellas, hadde trygt opphold i Tyrkia og burde blitt der. Nå har de havnet i en desperat situasjon i Hellas, men denne desperasjonen har oppstått på grunn av reisen, ikke på grunn av situasjonen de reiste fra, skriver Listhaug og Helgheim.