Sylvi Listhaug mener at Rødts nestleder Marie Sneve bruker enhver anledning til å rakke ned på private bedrifter, mistenkeliggjøre eiere og fremstille dem som kjeltringer.

– Frp mener utbytte fra et selskap som mottar krisehjelp fra staten, og som går til privat forbruk, ikke er akseptabelt. Men utbytte brukes også for å betale skatt til staten, for å investere i annen næringsvirksomhet og for å overføre penger fra et selskap som greier seg godt til et annet som kan gå konkurs. På denne måten kan arbeidsplasser reddes. Dette ønsker Rødt å forby, skriver hun i Vårt Land.

Hun skriver at private bedrifter står for 1,8 millioner arbeidsplasser, og de skaffer staten inntekter til vår velferd. Men likevel vil Rødt at alle bedrifter skal eies av staten. I partiprogrammet står det: «I et sosialistisk samfunn er privat eie av de viktigste produksjonsmidlene avskaffa. Både privat eie av produksjonsmidler og markeder vil kunne eksistere på mindre prioriterte områder.»

Rødt vil altså at staten skal overta de fleste av bedriftene i Norge. Listhaug ønsker å vite hvilke bedrifter som defineres som «mindre prioriterte områder» for Rødt.

Listhaug minner oss om hvordan det fungerte i praksis med statseide bedrifter, og bruker Sovjetunionen som eksempel. Elendig kvalitet på varene, mangel på elementære varer og elendig produktivitet. Kommunismen har vært en katastrofe i ethvert land som har prøvd å innføre denne brutale ideologien, slik som Nord-Korea, Cuba og Venezuela.

