Krystallkula som beviser at Maren Lundby vant verdenscupen i hopp for tredje år på rad, ser ut til å ha stoppet i postgangen mellom Russland og Norge.

Det skriver Dagbladet , som kan fortelle at verdenscuptrofeet ble sendt til russiske Tsjajkovskij fordi det var der hoppkvinnenes sesong opprinnelig skulle avsluttes.

Koronaviruset sørget imidlertid for at det ble bråstopp under Raw Air-turneringen her hjemme. 12. mars ble sesongen avsluttet, og Lundby ble utpekt som sammenlagtvinner.

To måneder senere har hun fortsatt ikke sett noe til verdenscupkula. Skiforbundet har fått opplyst at den er sendt fra Tsjajkovskij til Moskva, men ingen vet hvor den befinner seg for øyeblikket.

– Vi får bare vente i spenning, sier Lundby, som har to slike krystallkuler fra før, til Dagbladet.

– Så lenge den kommer fram til slutt, går det greit. Det blir kanskje bare enda mer stas å få den. Jeg gleder meg til å sette den i hylla sammen med de to andre krystallkulene. Jeg har ryddet plass.

Nylig fikk Aleksander Aamodt Kilde sin verdenscupkule for sammenlagtseieren i alpint – etter 50 dagers ventetid.

