Norges Bank (NB) er en samfunnsaktør som er satt til å forvalte den norske kronen. Det er et betydelig ansvar, spesielt i disse tider.

Ingen samfunn kan fungere tilfredsstillende hvis det er i intern ubalanse. Og NB har skapt en situasjon over noe tid hvor debitorer får alle fordelene og kreditorer alle ulempene. Nullrente gir låntakere i realiteten en negativ realrente mens långivere (sparere/kreditorer) får negativ realavkastning. NB har styrt renten inn i negativt territorium og skapt en situasjon hvor sparere blir hardt rammet over tid. Medaljens bakside er at det ikke finnes fri prisdannelse.

Men hva har vi i vente? Enorme stimulus pakker er vedtatt og miliarder av kroner skal trykkes (elektronisk) av NB fremover. Tar man midler fra oljefondet så skal disse midlene veksles fra utenlandsk valuta til kroner og NB må trykke tilsvarende nye kroner. Dermed øker pengemengden, ganske kraftig, og flere kroner vil jakte det samme volum av varer og tjenester. Dette vil i neste omgang føre til høyere priser som så vil skape høyere renter.

«Lave lenge» er NBs lovnader hva gjelder renten. Stimulus på alle kanter skal skape ny økonomisk vekst, men det man nå opplever tyder på sterkt redusert økonomisk aktivitet og svak økonomi. Husholdninger og bedrifter vil oppleve svakere inntjening og kraftig økt risiko. Det er vanskelig å se for seg høy investeringsvirksomhet i nye boliger og annet gitt den usikkerheten som råder. Derfor vil nullrente neppe gjøre nevneverdig forskjell. Lån skal betjenes med avdrag så man må ha en viss positiv kontantstrøm for å investere. Har vi kapasitet til å låne mer? Klarer svampen å absorbere mer vann?

Vi risikerer å oppleve at NBs nullrente strategi utløser inflasjon og høyere renter, og kombinasjonen av høy gjeld og (høy) inflasjon er rottegift for debitor. Renten omtales som en pris som kontrolleres fullt ut av sentralbanken. I normale tider er det slik, men tid om annen mister sentralbanken kontrollen over renten, spesielt når sentralbanken har misbrukt sitt mandat til overdreven pengetrykking, det vil si overdreven utvanning av egen valuta.

Den brutale sannhet er at NB sammen med landets debitorer driver en internkrig mot kreditorene. I betraktninger rundt stimulus politikken vektlegges ikke medaljens bakside. Derfor bør de som er på feil side i denne krigen sørge for å beskytte seg selv ved å fokusere på realavkastning og ikke nominell vkstning. Et målepunkt som er nøytralt er gull og bare siste 12 måneder har kroner tapt betydelig kjøpekraft målt mot gull, ca 35 porsent. Og det er en grunn til det. Gull kan ikke utvannes av trykkekåte sentralbanker.

Det er på tide å tenke i real termer og ikke nominelle termer. Caracas børsen har vært vinner i nominelle termer siste to år men i reltermer er det en katastrofal utvikling fordi landets valuta har kollapset. Det er konsekvensene av svekkelsen av vår egen krone vi bør ha fokus på.