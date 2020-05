annonse

Tallet på koronarelaterte dødsfall i USA har passert 80.000, viser oversikten til Worldometer.

Ifølge oversikten var det søndag ettermiddag norsk tid rapportert om lag 1.350.000 smittetilfeller siden pandemien startet. 80.100 av disse er døde.

New York er langt hardere rammet enn noen av de andre delstatene med over 26.700 dødsfall. Nummer to på lista er New Jersey med litt over 9.000 dødsfall.

