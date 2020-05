annonse

Som samfunnsborger, kristen og oppvokst i et demokrati med tilhørende friheter, som nå dessverre innskrenkes, er det for meg helt logisk og nødvendig å kritisere den rå og nasjonsundergravende globalismen som våre ledende politikere med Erna som fanebærer forfekter.

Politikere eller andre som ytrer seg mot FN-pins, Agenda 2030 eller FN og noe av dets arbeid eller noen av deres verdensomspennende og sterkt pengesløsende organisasjoner, må i dagens klima regne med stempling og mistenkliggjøring som usolidariske og usunne nasjonalister og det som verre er. MSM reagerer slik vi er blitt vant til i de siste årene – på stadig jakt etter de som tør å hevde egne og kritiske meninger dersom de ikke faller innenfor pressens eget trange ytringsrom og politiske paradigme. Når de selv ikke tør å hevde noe kontroversielt, skal heller ikke andre slippe fra det med æren i behold.

Når ser vi lenger noen gang en journalist eller redaktør fra disse ufrie mediene hevde meninger som befinner seg en millimeter utenfor det som er blitt politisk korrekt i de store spørsmålene om migrasjon og innvandring, klimahysteriet ,ytringsfrihet og sensur, EU og FN, EØS, Brexit, hatpratlover, islam, og så videre?

Den eneste journalist og redaktør jeg kan komme på som av og til tar en litt annen retning enn saueflokken i Akersgata, TV 2 og NRK, er Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen.

Ellers er det et vanntett enfold som vår regjering fornøyd for støtten i disse nevnte spørsmålene, belønner med hundrevis av millioner i pressestøtte for å opprettholde det samme meningsmangfoldet som altså glimrer med sitt fravær. Norsk presse er så fri og meningsmangfoldig at den heller ikke har nerver til å ha åpne kommentarfelt hvor mannen i gata kan ytre seg fritt. Man må beskytte leserne for lovlige meninger som ikke er så bra å ha. Pressestøtten kan da bli redusert om man ikke rydder opp i vanlige folks meninger. Faktisk. no er blitt det siste våpenet pressen har satt inn for å holde orden på meningsenfoldet. Det er blitt en parodi på seg selv etterhvert, heldigvis. Nærmest et selvoppnevnt meningspoliti som i regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Norsk presse er en andedam og det frie ord er dets fiende nr. 1

