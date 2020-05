annonse

SV-leder Audun Lysbakken vil foreslå å innføre en begrensning i regjeringens fullmakter i smittevernloven etter erfaringene med å stenge ned Norge.

– Forslaget er ingen kritikk av at regjeringen stengte Norge ned. Men det er et forsøk på å lære av denne krisen, sier SV-lederen til VG.

Nedstengningen av landet 12. mars er det mest inngripende tiltaket som er foretatt i Norge siden andre verdenskrig. Debatten om regjeringen skal ha så mye makt uten at Stortinget behøver å konsulteres, er i gang, og Lysbakken mener regjeringens fullmakter må begrenses.

– Systemet slik det fungerer i dag, fungerer greit for en kort periode, men ikke for en krise som kanskje varer i to år. Det er nødvendig at regjeringen har fullmakt for å handle raskt for å beskytte befolkningen mot smitte, men unødvendig at regjeringens makt er så lite begrenset, forklarer Lysbakken.

Høyres parlamentariske leder i Stortinget, Trond Helleland, vil ikke avvise en debatt, men ser ikke behovet for lovendring nå. Han viser til at landet styres av en mindretallsregjering som opposisjonen på Stortinget kan kaste dersom den mener ting gjøres feil.