annonse

annonse

De stadige tilfellene av grov dominansvold mot svensker er i ferd med å vekke debatt i nabolandet vårt.

Nok et tilfelle av såkalt dominansvold, brutal vold begått av innvandrere mot etniske skandinaver, har kommet for dagen i Sverige. Nettavisen Samhällsnytt, som har tatt for seg en mengde lignende hendelser, har omtalt dette siste tilfellet, og lagt ut et videoklipp. Dette klippet kan ses i sin helhet på Samhällsnytts hjemmesider, i midten av den aktuelle artikkelen.

Klippet skal angivelig komme fra Sør-Sverige, og viser en ungdomsgjeng, hvorav flere er kledd i Adidas-bukser, idet de fornedrer og sparker en gutt, som dessuten er naken.

annonse

Det fremgår ikke når hendelsen fant sted, og motivet er ennå ukjent. En påstand om at offeret skylder gjerningsmennene penger fremkommer i klippet.

Les også: Sverige: Enslig jente trampet til blods av ungdomsgjeng i brutalt ran

Trues

Etter å ha tvunget offeret til å kle av seg, truer gjengen ham til å reise seg og løpe.

annonse

– Får jeg kle på meg? spør gutten.

– Nei, sier en i innvandrergjengen.

– I alle fall skoene, om jeg skal løpe?

– Nei.

Debatt

annonse

Samhällsnytt har i løpet av den siste tiden rapportert om flere lignede tilfeller, som involverer grov vold begått av unge innvandrergjenger, mot unge svensker. Publiseringene har ledet til en debatt i vårt naboland om rasisme mot svensker.

Et vanlig fenomen er at innvandrerne tvinger svenskene til å kysse deres sko, noe som også har forekommet i flere av Samhällsnytts saker, som den angjeldende i videoklippet nedenfor.

🔴 Pojke omringas och tvingas kyssa gängets skor. 👇

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃#svpol pic.twitter.com/a25ETlHFjE — 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀𝘀𝗼𝗻 (@SamnyttSimon) November 16, 2019