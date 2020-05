annonse

Patrick Thoresen (36) forteller at det er noe tyngre å stå opp på morgenen nå enn for 15 år siden. Men han vil spille i minst to år til dersom Norge går til OL.

– Ja, jeg kjenner at det er tyngre å stå opp klokka 7.15 på morgenen nå enn det var for 15 år siden. Det kan være litt vondt. Kroppen har tatt imot mye bank, og det er slitasje her og der, men det er heldigvis ikke noe som plager meg ute på isen.

Det forteller ishockeyprofilen Patrick Thoresen til NTB. For et par uker siden forlenget han kontrakten sin med Storhamar med ytterligere en sesong, og han sier at han ikke var i tvil da tilbudet kom på bordet.

– Det føltes ganske naturlig å forlenge. Jeg var inne på tanken om å måtte dra til utlandet igjen, selv om jeg ikke hadde lyst. Det hadde vært tøft for barna mine om jeg måtte ha dratt ut igjen, spesielt for sønnen min. Jeg har vært så tett på hans oppfølging med hockey og skole de siste årene, så det hadde blitt beintøft å reise ut igjen, sier han og fortsetter:

– Jeg har slått meg til ro her i Hamar og gleder meg til ny sesong. Jeg føler jeg har gode år igjen og er motivert til å legge ned jobben på sommeren for kreves for å være best i ligaen. Det er det jeg har som mål.

– Å være den beste, lyder det fra veteranen.

OL-ønske

Thoresen debuterte på det norske A-landslaget i 2004 og har 94 landskamper i OL og VM. Han er også den med flest poeng (93) av samtlige norske spillere gjennom tidene.

36-åringen innrømmer at han hadde OL i Beijing i 2022 i bakhodet da han forlenget kontrakten sin med Storhamar.

– Ja, jeg tenkte at jeg hvert fall skulle spille OL-kvalifisering. Nå er jo den flyttet, men går vi til OL, blir det i hvert fall to år til. Da blir 2021/22-sesongen et høydepunkt. Etter det vet jeg ikke, sier Thoresen.

Han holder 2012-VM i Globen i Sverige som et høydepunkt med flagget på brystet. Norge spilte jevnt med Sverige (1-3-tap) og Russland (2-4) i gruppespillet, og i kvartfinalen mot russerne (2-5-tap), som senere vant verdensmesterskapet.

– Da var vi ekstremt gode. Vi hadde spillere som gjorde det bra i alle toppligaene rundt om i Europa. Vi hadde flere inne blant topp 15 på poenglista, og jeg var på All-Star-laget. I tillegg var det heftig å kvalifisere seg til OL med kvalifisering på Jordal i 2009 og 2016.

«Koronahula»

Kona Monica Thoresen er personlig trener, og kunder kommer til treningsrommet familien har bak huset. «Koronahula», som Thoresen kaller det.

– Jeg bruker mye tid her, ja, sier Thoresen og ler.

– Jeg ligger på rundt sju økter i uka. Jeg har faktisk trent veldig godt etter at sesongen var over. Jeg kjører en del styrke i «koronahula», og så løper jeg – enten for meg selv eller med laget til sønnen min. Jeg prøver å ligge først, og foreløpig gjør jeg det. 14-åringene har ikke tatt meg igjen ennå.

TV-ekspert?

Men selv om Thoresen kjenner seg i god form og er villig til å legge ned jobben som må gjøres på sommeren, erkjenner han at han ikke kan spille i altfor mange år til.

– Ikke alle er som Mats Trygg, som kan hoppe på en toårskontrakt i en alder av 43, fastslår Storhamar-løperen.

På spørsmål om hva han tenker å gjøre etter at ishockeykarrieren er over, trenger han noe betenkningstid.

– Det er jeg usikker på. Jeg kan nok jobbe som hockeyekspert på TV eller holde foredrag. Kanskje jeg kan jobbe med barn og ungdom gjennom Wang-/NTG-systemer? Det finnes mange muligheter som hockeyen har gitt meg.

Han tenker også på å gjøre noe som er helt uavhengig av ishockeyen.

– Det kan godt hende det også blir en vanlig type jobb, en i næringslivet. Men jeg har ikke klart å lande på noe. Det er den dagen jeg legger opp at jeg kommer til å finne ut av det. Jeg blir ikke noe klokere akkurat nå. Uansett hvor lang turen med bikkja er, blir jeg ikke noe klokere.

Fakta om Patrick Thoresen

Dette er ishockeyspilleren Patrick Thoresen:

* Alder: 36 (født 7. november 1983)

* Klubb: Storhamar

* Landskamper og poeng (OL og VM): 94 kamper, 39 mål og 54 assists (93 poeng)

* Tidligere klubber: ZSC Lions (Sveits), Djurgården (Sverige), SKA St. Petersburg (Russland), Salavat Julejev (Russland), Lugano (Sveits), Philadelphia Flyers (USA), Edmonton Oilers (Canada), Salzburg (Østerrike), Mörrums GoIS (Sverige), Baie-Comeau Drakkar (Canada), Moncton Wildcats (Canada), Storhamar.

* Aktuell: Er klar for en sesong til med Storhamar. Vil spille til etter OL i 2022 dersom Norge kvalifiserer seg for vinterlekene.