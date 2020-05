annonse

Den tidligere demokratiske guvernøren i Illinois, Rod Blagojevich, sier at han er godt kjent med triksene som FBI brukte mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

I et intervju med Daily Caller forklarer Blagojevich at hans førstehåndskunnskap om måten FBI opererte på i saken hans, har gitt ham unik innsikt i hvordan Michael Flynn – som så mange andre i president Donald Trumps indre krets – ble behandlet på begynnelsen av Russland-etterforskningen.

– I min lange og ulykkelige erfaring med FBI, så jeg hvordan de bruker lureri og bedrag som juridiske verktøy. De lyver og de jukser; de manipulerer og undergraver bevis; de skjuler og dekker over informasjon som beviser uskyld. Og frem til i dag, nekter de fremdeles å frigjøre flere båndopptak som de tok av meg, fordi de beviser min uskyld, sa Blagojevich.

Den tidligere Illinois-guvernøren påstod at den amerikanske påtalemyndigheten bare hadde brukt omtrent én prosent av de avhørte telefonsamtalene i saken mot ham. Resten var forseglet – et grep som forhindret ham i å bruke dem til eget forsvar.

Begravde dokumenter

Blagojevich forklarte videre at måten dokumentene i Flynns sak ble begravd helt til forrige uke var «uhyggelig likt det som skjedde med ham».

Disse dokumentene så ut til å vise en koordinert innsats fra FBI for å få Flynn til å lyve og dermed gi dem innflytelse over ham, som de kunne bruke til å gi ham sparken eller å bruke ham for å komme til president Donald Trump.

– Det de lyktes å gjøre med en demokratisk guvernør, prøvde de å gjøre med en republikansk president, sa han.

Demokratiets grunnpilar

Blagojevich la til at sluttresultatet i begge tilfeller – et vellykket og et ikke – var et forsøk på å gjøre om på et lovlig og rettferdig demokratisk valg.

– Dette kan ikke være et demokratisk eller republikansk spørsmål. Det er altfor viktig. Hva disse aktorene og FBI-agentene gjør, truer det amerikanske folks grunnleggende rettigheter til å velge sine egne ledere gjennom frie valg, konkluderte han.

Blagojevich ble dømt i 2011 for grov korrupsjon og hadde sonet åtte år av hans 14 år lange dom, før Trump benådet ham i februar.