annonse

annonse

Kinas president, Xi Jinping, skal personlig ha bedt lederen til Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, om å utsette offentliggjøringen.

Informasjonen stammer fra Tysklands føderale etterretningstjeneste (BND) og ble først gjengitt i det tyske magasinet Der Spiegel. Ifølge BND, spurte president Xi WHOs generaldirektør Ghebreyesus 21. januar om å holde tilbake informasjon om smitteoverføring mellom mennesker, samt å utsette å erklære covid-19 for en global pandemi.

WHO gikk offentlig ut og sa at smitteoverføring fra menneske til menneske sannsynligvis fant sted i Wuhan 22. januar, men erklærte ikke covid-19 for en global pandemi før 11. mars.

annonse

Tapt tid

BNDs dom er hard. Hendelsen førte til at verden tapte dyrebar tid for å forberede seg på å bekjempe viruset.

Les også: Synet fra New Dehli: – Verdens helseorganisasjon har sviktet verden i møtet med pandemien

– Minst fire, om ikke seks, uker har gått tapt grunnet Beijings informasjonspolitikk i kampen mot viruset, heter det.

annonse

Ubegrunnet og usant

Kort tid etter publiseringen av påstandene til den tyske etterretningen, utga WHO en offentlig uttalelse hvor organisasjonen kaller dem «ubegrunnede og usanne.»

– Dr. Tedros og president Xi snakket ikke sammen 21. januar, og de har aldri snakket på telefon. Slike unøyaktige rapporteringer distraherer og har en negativ innvirkning på WHOs og verdens innsats for å vinne over covid-19-pandemien, står det i uttalelsen.

Les også: Coronaviruset: President Xi Jinping visste om alvorlighetsgraden av utbruddet langt tidligere enn først påstått

– Kina bekreftet overføring fra menneske til menneske av det nye coronaviruset 20. januar (før den påståtte telefonsamtalen), heter det videre.

annonse

Økt press

Nyheten kommer etter økt internasjonal press om en uavhengig internasjonal etterforskning om opphavet til covid-19-utbruddet. Stadig flere mener også at Kina bør holdes økonomisk ansvarlig for pandemien.

Hvis BNDs påstander er sanne, vil de styrke president Trumps beskyldninger om at WHO er «Kina-sentrisk» og at Kina bevisst har holdt tilbake kritisk informasjon siden begynnelsen av utbruddet.