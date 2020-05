annonse

Reiselivsnæringen er hardt rammet som følge av koronakrisen, og Hurtigruten har så si stoppet all virksomhet for første gang på 127 år. Siden midten av mars har 14 av 16 skip vært ute av drift, og nær 3000 ansatte er permittert.

Ifølge selskapet har de kansellert reiser for over 700 millioner kroner. De neste ukene kan tallet passere en milliard, og i løpet av sommeren blir tallet trolig doblet.

Etter at de ansatte på Hurtigruten protesterte høylytt på at de falt utenfor kriselånpakken på 50 milliarder kroner. Kunne finansminister Jan Tore Sanner (H) denne uken varsle at terskelen for selskaper til å få lån fra Statens obligasjonsfond senkes.

Stor usikkerhet

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Thomas Ege og flere partier på Stortinget er usikre på om grepet fra Finansdepartementet vil hjelpe det kriserammede rederiet.

Ege mener det gjenstår å se om det vil ha noen effekt.

– At regjeringen nå lytter og justerer investeringsmandatet til Statens Obligasjonsfond, er et skritt i riktig retning. Men det er for tidlig å si om dette vil bidra til å sikre den finansielle situasjonen, og om dette faktisk er en løsning som bidrar til at vi gradvis kan trappe opp aktivitet og få våre ansatte tilbake i arbeid igjen, sier han til NRK.

Rett og slett forbannet

Helge Værnes er en av de mange ansatte som frykter for arbeidsplassen sin på Hurtigruten. Han har vært permittert i åtte uker fra det han kaller «verdens beste jobb», ombord på hurtigruteskipet «Kong Harald».

At myndighetene ikke kan garantere at Hurtigruten får korona-hjelp provoserer Værnes kraftig:

– Jeg blir rett og slett forbannet. Det er jo staten som har fratatt Hurtigruten inntektsgrunnlaget. Da må staten også stille opp og kompensere for de økonomiske konsekvensene.

Denne uken ble Facebook-gruppen «Hurtigruten må reddes» opprettet, og på kort tid hadde den over 14.000 medlemer, noen som viser at det er flere som ønsker Hurtigrutens videre drift.

– Hurtigruten betyr mye. Det handler ikke bare om 3000 arbeidsplasser. At Hurtigruten-turistene forsvinner, rammer også hundrevis av små og store samarbeidspartnere over hele landet, sier Værnes.