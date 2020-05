annonse

Mot stemmene til AP, SP, SV og MDG har Stortinget vedtatt å be regjeringen sørge for at staten og offentlige organer likebehandler redaktørstyrte journalistiske mediers adgang til arenaer som er av offentlig interesse. Da den nye medieansvarsloven ble vedtatt var det debatt om alternative medier på Stortinget.

«Jeg kan ikke se at såkalte alternative medier medier beriker vår meningskultur – heller tvert imot», sa Venstre-politiker Carl Erik Grimstad fra Stortingets talerstol.

Han kom med en svært kritisk tirade mot til Resett og alternative medier.

«Jeg kan ikke se at såkalte alternative medier medier beriker vår meningskultur – heller tvert imot, de ligger langt utenfor vanlig publisistisk standard, og bidrar jevnlig til å undergrave norsk presseetisk norm. Med ansvar følger som regel frihet, det er påviselig ikke slik at det motsatte – at frihet medfører ansvar, er tilfellet. Resett er så langt, får jeg si, president, et godt eksempel på dét.»

På spørsmål fra Fremskrittsparties Himanshu Gulati svarte kulturminister Abid Raja om hva han synes om alternative medier.

« … Og så skal ikke jeg trille terningkast, som medieminister, over enkeltstående medier, men jeg tror, jeg så, representanten Grimstad fra Venstre var ganske klar i sin tale», svarte Raja.

Også Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet var kritisk til alternative medier, uten å nevne noen enkeltstående organer.

«Tilliten til våre seriøse redaktørstyrte medier, med strenge presseetiske retningslinjer, er også utsatt som følge av framveksten av en del – ikke alle – men en del såkalte alternative medier som faktisk jobber aktivt for å undergrave andre mediers troverdighet.

Dette er ikke bra da demokratiet vårt er helt avhengig av at den fjerde statsmakta vår har stor troverdighet og tillit, som det stedet der befolkningen, myndighetene og vi politikere får presentert fakta. Da må det ikke herske noen tvil om at mediene jobber strengt presseetisk, at både redaktøransvaret er sterkt, kildevernet godt, og at bransjestandarden for den journalistiske kvaliteten er høy.»