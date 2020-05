annonse

Sidney Powell anklager toppfunksjonærer for å ha orkestrert et komplott mot klienten hennes, og insisterer på at tidligere president Barack Obama selv var med på det.

Powell viser til at FBI-agentene som etterforsket Flynn verken opplyste om at han var under etterforskning, eller advarte ham om at det ville være en føderal forbrytelse å lyve under samtalen som de hadde med ham.

– Disse agentene planla mellom hverandre hvordan de ikke skulle tipse ham om at han var under etterforskning. De holdt ham avslappet og ubevoktet med vilje, som en del av deres forsøk på lure ham, sa Powell til Fox News’ «Sunday Morning Futures» søndag.

Nylig frigitte dokumenter avslører at president Obama visste om Flynns telefonsamtale med den russiske ambassadøren Sergey Kislyak under et møte i Det hvite hus, flere uker før FBI-intervjuet som tok ned Flynn fant sted – tilsynelatende til daværende visejustisminister Sally Yates’ store overraskende.

Etter møtet, ba Obama Yates og daværende FBI-direktør James Comey om å «bli igjen». Obama «spesifiserte at han ikke ønsket ytterligere informasjon om saken, men søkte råd om hvorvidt Det hvite hus skulle behandle Flynn noe annerledes, gitt informasjonen.»

Komplott

Det var under dette møtet at et komplett mot Flynn ble planlagt, ifølge Powell.

– Det hele ble orkestrert og satt opp innad i FBI, av tidligere direktør for nasjonal etterretning, James Clapper, og tidligere CIA-direktør John Brennan, i møtet med president Obama den dagen, sa hun.

Tiltaler og henleggelser

På spørsmål om hvorvidt noen vil tiltalt for disse forholdene, svarte Powell ganske enkelt at det vil være opp til justisminister Bill Barr og advokat John Durham, som etterforsker opprinnelsen til den påståtte sammensvergelsen mellom Russland og Trump-kampanjen.

Powell sa også at hun tror dommeren vil henlegge saken mot Flynn allerede på mandag.