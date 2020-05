annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gjenreise Norge ved å bruke mer oljepenger og satse på klima.

Støre ser de stengte butikkene når han sykler gjennom byen, et tegn på hvor alvorlig situasjonen er. Han er svært bekymret over kommunenes økonomi, og frykter permitteringer.

– Vi får alarmerende meldinger fra kommuner om at de i nær fremtid må foreta kutt. Det vil forsterke krisen og er noe vi for all del må unngå, sier Støre til VG.

Han frykter at krisen som følge av coronaepidemien og oljeprisen blir alvorlig og vidtrekkende. Nå vil kriseenigheten gå over i en ny fase, hvor politiske veivalg blir mer synlige.

– Vi skal leve av å redde klimaet

Støre sier at Ap skal satse på mer velferd, ikke skattekutt. Han vil styrke helsevesenet og unngå privatisering, øke fagforeningsfradraget og bruke oljepenger på å redde klimaet med blant annet gjenbruk, hydrogenløsninger og havvind.

– Vi skal leve av å redde klimaet. Industrien skal fortsatt levere tjenester til olje og gass, som vi skal drive med i flere år, men produksjonen skal drives ned mot null i utslipp.

Ap-lederen sier at denne omstillingen vil bli dyr, og åpner for bruk av mer oljepenger enn handlingsregelen gir rom for.

– Vi har mulighet til å bli verdensledende i arbeidet med å gjenbruke ressurser. Vår industri skal vise vei i fangst og lagring av CO2. Industrien skal også levere havvind i verdensklasse, bidra til å elektrifisere sokkelen vår og at vi blir verdensledende på lavutslipp; å utvikle nye hydrogenløsninger som kan bli det neste kapittelet i norsk industri.