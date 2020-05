annonse

Folkehelseinstituttets app Smittestopp er lastet ned av 1,5 millioner nordmenn, men bare 750.000 bruker den.

Folkehelseinstituttet skulle gjerne sett at antallet aktive brukere var høyere, men mener likevel det er en god start, ifølge NRK.

– Vi har egentlig ikke satt et eksakt mål, vi har sagt sånn cirka at litt over halvparten bør laste den ned og ta den i bruk, men vi er veldig sikre på at jo flere, jo bedre, og at vi også får god nytte av en lavere andel, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen.

Nord-Norge har klart færrest brukere. Her har én av fem lastet ned appen. I Tromsø, som er en av tre testkommuner, er bare 17.000 av byens 77.000 innbyggere aktive brukere.