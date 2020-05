annonse

annonse

Som en følge av korona-epidemien fikk markeringen av seieren over Hitler-Tyskland i Den store fedrelandskrigen 1941–45 i år en annen form i Russland enn den sedvanlige. De tradisjonelle militærparadene på Seiersdagen 9. mai med titusener av tilskuere som finner sted på Den røde plass i Moskva og i flere titalls andre russiske byer, måtte avlyses og erstattes av en mer beskjeden markering.

At russiske myndigheter har valgt å avlyse den planlagte storstilte markeringen av 75-årsjubileet for seieren over Hitler-Tyskland – og også en planlagt folkeavstemning våren 2020 knyttet til Vladimir Putins foreslåtte konstitusjonelle reformer – viser hvor alvorlig de ser på korona-trusselen, som til nå i Russland har resultert i over 200 000 påvist smittede og 2000 døde.

Et godt argument mot de mange konspirasjonsteoriene som i dag verserer om at korona ikke er farligere enn vanlig influensa, og at det hele er et kunstig skapt hysteri for å tvangsvaksinere folk med skumle vaksiner, å få den globale økonomien til å bryte sammen slik at det kan innføres en verdensregjering eller liknende, er russiske myndigheters reaksjon på pandemien. Folk som tror at Putin og kretsen rundt ham hadde avlyst markeringen av 75-årsjubileet for seieren over Hitler-Tyskland – og folkeavstemningen om Putins konstitusjonelle reformer – dersom korona ikke var farligere enn vanlig influensa, burde få skolepengene sine tilbake.

annonse

Og – for å komme med enda et argument mot konspirasjonsteoriene om korona – ikke bare samtlige vestlige regjeringer, men også Putin, det kinesiske kommunistpartiet, det iranske prestestyret og flere titalls andre regjeringer og regimer rundt om på kloden måtte delta i den globale korona-sammensvergelsen.

Men folk som har bestemt seg for at korona-pandemien er en sammensvergelse, lar seg neppe påvirke av rasjonelle argumenter, og det er derfor bedre å vende tilbake til markeringen av Seiersdagen, som fant sted i verdige former, og kanskje på en måte som var vel så bra som de tradisjonelle militærparadene.

Det eneste som gjenstod av den tradisjonelle markeringen ved Kreml i Moskva, var Putins nedleggelse av blomster på graven til Den ukjente soldat og tale til befolkningen på Seiersdagen, samt en flyoppvisning som skal ha vært mer storslagen enn ved tidligere anledninger. Derimot fant det i år sted en rekke markeringer av privat eller halvoffisiell karakter i form av nabolag som gratulerte krigsveteraner, folk som sang nasjonalsangen fra balkongene sine og liknende.

I løpet av de ca 3,5 timene russisk statlig tv viet til markeringen av Seiersdagen ble det vist bilder fra mange slike lokale arrangementer. Det som slo undertegnede, var at samtlige av journalistene som dekket arrangementene, og tilnærmet alle deltakerne var utstyrt med munnbind. I løpet av sendingen ble det også vist undertekster som opplyste hvor mange tusen som i løpet av siste døgn var blitt påvist smittet av korona i ulike russiske regioner, inkludert en opplysning om at det nå er 100 000 smittede i Moskva. Når vestlige journalister påstår at russiske myndigheter overfor befolkningen underslår korona-trusselen, er det grunn til å spørre hvilken klode de befinner seg på. Finnes det noen mer direkte måte å advare folk mot korona på enn dette?

annonse

Et spesielt innslag var det såkalte De udødeliges regiment. Dette er en aksjon som har pågått siden 2012, som fra Russland har spredt seg til mer enn 80 land, og som går ut på at folk på Seiersdagen deltar i marsjer og opptog med plakater som viser bilder av slektninger som falt eller deltok i kampen mot Hitler-Tyskland og fascismen. I de seneste årene har flere millioner mennesker deltatt i disse markeringene. På grunn av korona-epidemien måtte opptogene i år avlyses. Men som erstatning ble det arrangert et nettbasert De udødeliges regiment, som gikk ut på at folk sendte inn bilder og navn på slektninger som var blitt drept eller hadde deltatt i krigen, og at bildene og navnene på nettet ble presentert som et opptog av plakater. Ifølge arrangørene skal 2,7 millioner ha sendt inn bilder, navn og biografiske opplysninger til denne aksjonen.

Putin har lovet at en tradisjonell militærparade for å markere 75-årdagen for seieren i Den store fedrelandskrigen vil bli avholdt når korona-trusselen er over. Men kanskje var årets markering vel så bra som en militærparade. At nabolag går sammen for å hedre krigsveteraner er et minst like godt uttrykk for patriotisme som militærparader. Og korona-trusselen, som med all mulig tydelighet kom frem under russisk statlig tvs dekning av seiersdagsmarkeringen, viste at et liv i frihet og trygghet på ingen måte er en selvfølge. For to generasjoner siden var det den brune pesten, nazismen, som måtte nedkjempes. I dag må mennesker over hele kloden kjempe mot en ny pest.