Ernas kriselov som ble vedtatt i Stortinget 12. mars er det mest inngripende politiske tiltaket som er foretatt i Norge siden andre verdenskrig.

Loven ble vedtatt etter en uvanlig rask prosess. Opprinnelig ønsket regjeringen at kriseloven skulle ha varighet opp mot to år. I den forbindelse uttalte Rødt leder Bjørnar Moxnes blant annet:

– Dette er den raskeste lovbehandling noen gang, attpåtil en lov som gir regjeringen makt til å vedta de regler de vil. Det er uforsvarlig.

Denne lov har autoritære trekk. Erna Solberg kan bli Norges mest eneveldige statsleder i fredstid siden 1814, hvis Stortinget vedtar kriseloven hennes.

Vi må ikke la corona ta knekken på våre demokratiske prinsipper og innbyggernes vern mot statens maktutøvelse. Nå har vi en lov til hastebehandling som gir regjeringen rett til å sette alle gjeldene lover til side uten godkjenning av Stortinget.

På tross av advarsler fra juridiske eksperter, ønsket Erna Solberg å kjøre gjennom en kriselov som liknet et fredelig statskupp og ville gjøre henne til den mest eneveldige statslederen i Norge siden 1814. Imidlertid ble en kriselov vedtatt etter behandling i Stortinget med en måneds virketid, og med mulighet for forlengelse en måned om gangen.

Audun Solbakken har nylig tatt til orde for å begrense regjeringens fullmakter i smittevernloven etter erfaringene med å stenge ned Norge. Nedstengingen av landet 12. mars er det mest inngripende tiltaket som er foretatt av en regjering i Norge siden andre verdenskrig. Debatten om regjeringen skal ha så mye makt, uten at Stortinget behøver å konsulteres, er i gang. Lysbakken mener at regjeringens fullmakter må begrenses.

I forbindelse med 8. mai feiringen, ytret statsminister Erna Solberg at hun er bekymret for at koronakrisen kan skape en lengsel etter sterkere ledere. Det er en fare for at man leter etter sterke menn eller damer og autoritære systemer, fordi de er mer effektive enn lange demokratiske prosesser. Men denne effektiviteten har sine begrensninger, og vårt system er effektivt for å skape samhold, fastholder hun.

Takk til Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes. Erfaringene med innføringen av enkelte av regjeringens tiltak under koronakrisen, og regjeringens smuginnføring av FN’s Agenda 2030 bak folkets rygg, viser at det er et stort behov for Stortinget å begrense regjeringens makt. Og, ikke minst at regjeringen følger de demokratiske spillereglene og Grunnloven.

Erna Solberg sitter i en regjering med et svakt parlamentarisk grunnlag. Likevel, og kanskje derfor, ønsket hun å innføre en unntakslov med inntil 2 års varighet, som ville gjøre henne til den mest eneveldige statslederen i Norge i fredstid etter 1814.