For første gang på mer enn 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge. Regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til utgravingen av Gjellestadskipet i Halden.

Det er i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven. Utgravingen starter allerede i juni.

– Det finnes svært få bevarte vikingskip i verden, og all ny kunnskap om disse bidrar til en utvidet forståelse av samfunnet i vikingtiden, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Prøveutgravingen i fjor viser at skipsgraven er svært utsatt for nedbrytning, og det har derfor vært viktig å komme i gang med utgravingen før det er for sent. Selve utgravingen er beregnet å ta fem måneder.

Skipet ligger nedgravd på et jorde i Gjellestad i Halden kommune, der det ble funnet i 2018. Gjellestadskipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet.