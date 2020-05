annonse

annonse

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har opplevd gjentatte hackingforsøk siden 20. mars og har slått alarm internt. Forsøkene pågår fortsatt.

Inntrengingsforsøkene ble oppdaget da flere ansatte mottok tilgangskode på sms som de aldri ba om, opplyser kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien i NUPI til Dagens Næringsliv.

NUPI har i lengre tid opplevd forsøk på å trenge inn i instituttets sky i Microsoft og chatteprogrammet Teams. Ingen av forsøkene har så langt lyktes. Det er ikke kjent om angrepene er målrettet mot NUPI, og instituttet kjenner ikke til hvem som prøver å få tilgang.

annonse

– Vi ble faktisk tipset om at dette var i ferd med å skje fra vårt søsterinstitutt i Danmark, så vi var godt forberedt på det før det begynte hos oss, sier Weltzien.

Direktør Bente Hoff i Nasjonalt cybersikkerhetssenter vil ikke kommentere angrepene mot NUPI, men sier at det er mye aktivitet akkurat nå, og at de får mange henvendelser.

I 2017 måtte Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet bidra da NUPI ble utsatt for et dataangrep over flere måneder. Det ble antatt at en utenlandsk etterretningsaktør sto bak. Weltzien mener at det antakeligvis var en østlig hackerfabrikk.

– Sammenlignet med dette, virker disse angrepene mer generelle, sier Weltzien.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474