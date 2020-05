annonse

Det internasjonale pengefondet (IMF) gir Egypt 28,5 milliarder kroner i korona-krisehjelp.

– Pandemien og det globale sjokket den har forårsaket utgjør en umiddelbar og alvorlig økonomisk forstyrrelse som på negativt vis kan komme til å få følger for Egypts hardt tilkjempede makroøkonomiske stabilitet, heter det i begrunnelsen fra IMF.

Pengefondet håper at milliardbidraget skal hindre at Egypts valutareserve krymper ytterligere og sørge for at det fins dekning på budsjettet for «målrettet og midlertidig pengebruk».

IMF forhandler med rundt 100 land, som alle sliter økonomisk på grunn av koronapandemien.