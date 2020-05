annonse

I det siste har det vært en omfattende kampanje for å hente migranter til Norge. Organisasjonene mistet interesse da viruset brøt ut og de måtte vente. De mener vi må åpne vår hjertedør. Argumentasjonen er sterkt preget av følelser og uenighet oppfattes som hjerterått.

Organisasjonenes metoder er langt fra demokratisk, det er lobbyvirksomhet og press på beslutningstagere. For å gjøre kampanjen enda mer problematisk. Det er vi skattebetalere som finansierer organisasjonene. Med seg på laget har de fått 19 tidligere statsråder, skriver Aftenposten. Det var Odd Einar Dørum fra Venstre som fulgte opp først og så har Knut Vollebæk fra Krf styrt kampanjen. De tidligere statsrådene sier de følger et opprop fra flere titusener av norske innbyggere og en rekke frivillige organisasjoner om å bidra til en felles innsats – hente ut mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos.

Gammelmedia er som vanlig et mikrofonstativ

Det er ikke ett eneste kritisk spørsmål, kun følelser. NRK intervjuer en familie fra Afghanistan som har fått avslag på asylsøknaden i Norge, de reiste ikke frivillig og ble tvangsutsendt. Nå er de tilbake i Europa og har strandet i Moria-leiren på Lesbos. Migrantene sier til vår allmennkringkasting at de vil tilbake til Norge.

Deres barn i tenårene skriver et åpent brev til Norges statsminister i Aftenposten.

– Kjære Erna Solberg

Vi er to ungdommer på 13 og 16 år som har hatt vår barndom og et trygt liv i Norge, vårt hjem.

I 2014 ble vi tvangsreturnert til Afghanistan. Nå er vi i en flyktningleir på Lesvos. Vi håper av hele vårt hjerte at vi snart kan få vår hverdagen tilbake, at livene våre kan bli slik de var før, skriver de.

Hva svarer Asker kommunestyre?

– Spør MDG, Rødt og SV om et opprop til avstemming? – Hent barna ut fra Moria nå! Opprop til den norske regjeringen. I alt har 56 kommuner vedtatt oppropet om å ta imot flyktningbarn fra Moria-leiren i Hellas. Fagforbundet Innlandet støtter også oppropet «Evakuer barna fra Moria nå». Det samme gjør LO Vestfold og Telemark.

– Fagforeningskamerater, politikere, organisasjoner og privatpersoner over hele landet krever at barna evakueres. Vi trenger ikke gjenta alle argumentere, men vi slutter oss til kravet. Vi kommer til å rope høyt helt til alle barn i verden har et trygt hjem!, sier Linda Pettersen, familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestfold og Telemark, til Østlandsposten.

Presset er stort på regjeringen

Innad støtter Krf og Venstre kampanjen. På Stortinget er Arbeiderpartiet lunkne, de vil heller øke antall kvoteflyktninger. Dette har falt mange tungt for brystet. AP-politikere Masud Gharahkhani har fått gjennomgå av antirasister, de har kalt han en «møkk-flekk» og «onkel Tom».

Bollestad fra Krf sier til TV2 at de jobber i kulissene, men at Frp er imot.

– Vi mener at vi kan hente ut noen av de foreldreløse ungene, de som er mest sårbare, og småbarnsforeldre som lever i disse leirene, sier hun.

Snakket går i sårbare barn og fare for et virusutbrudd

Men det er ingen som tar opp hvem dette er, for eksempel om de egentlig er reelle flyktninger og har rett til beskyttelse. Leder av Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen går så langt i sine følelser, og hevder at et rent falsum at dette generelt er «grunnløse asylsøkere».

– Jeg slutter aldri å forbauses over den høyrepopulistiske viljen til å skandalisere sårbare mennesker, eller å fremme usannheter om dem for å underminere deres krav på medmenneskelighet, skriver han i Dagbladet.

Men han snakker kun om de som har kommet så seg helt til Europa og bor en overfylt leir. Men det er langt fra deres hjemland og hvordan har de kommet dit, på veien har de passert flere trygge land.

– Det norske svaret om at Norge vil hjelpe flyktningbarn ut av elendighet, men bare når en felleseuropeisk fordelingsløsning foreligger, er en feig, indirekte måte for regjeringen å nekte å ta medansvar. Men det som verre er, er at Norge dermed aktivt støtter østeuropeisk blokkering av hjelp til noen av de barna i Europa som mest akutt trenger å komme ut av til dels livstruende forhold, skriver Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, i Vårt Land.

Det er akutt, det er krise, de lider, vi må hjelpe. Nå!

Men er virkelig krisen akutt? Eller er den konstant? I sør er befolkningsveksten stor, veldig stor. Statene er styrt av en korrupt elite, og de tenker på å berike seg selv. Det er ikke noe fremtid for den oppvoksende generasjon. Det er sjelden det er krig eller nød som får dem ut på vandring. Det koster store summer å komme seg til Europa, menneskesmuglere tar seg godt betalt. De fattigste har ikke økonomi til det. En enslig mindreårig blir finansiert av familien. Det er en investering å få et familiemedlem til Europa. De kan sende penger hjem, og gi muligheten for en familiegjenforening.

Dette er ikke noe nytt

Derfor er det forunderlig at tidligere statsråder, organisasjoner, fagforeninger, lokalpolitikere og stortingspolitikere – ikke forholder seg til dette. De snakker heller om sårbare barn og at vi må hjelpe. Selvfølgelig kan vi hjelpe, men er det noe hjelp i å ta noen til Norge. Det er kun hjelp til de få det angår, men det forandrer lite, bortsett fra «de godes» samvittighet.

Hentes noe til Norge vil de tomme plassene i leiren bli fylt opp igjen. Som igjen fører til at vi får nye kampanjer – om de sårbare, at situasjonen er akutt og at vi må hjelpe.