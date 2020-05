annonse

Der Spiegel skriver at den tyske etterretningstjenesten Bundesnachrichtendienst, har funnet ut at Kinas president Xi Jinping den 21. januar bad sjefen for Verdens Helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus om å holde tilbake informasjon om korona viruset og at viruset kunne smitte mellom mennesker og samtidig vente med å erklære pandemi.

Det Kina og WHO i så fall har gjort seg skyldig i, er intet mindre enn et internasjonalt folkemord. Så lite er altså et menneskeliv verdt i WHO og Kinas øyne. Kina kan vi lite gjøre noe med utenom total handelsblokade. Men WHO trenger ny ledelse. En ledelse som ikke er korrupt, om det i det hele tatt er mulig i de politiske kretser disse lederne i FN systemet rekrutteres fra. Inkludert her hjemme.

WHOs leder og Kinas president satt dermed den internasjonale kampen mot viruset 4-6 uker tilbake. Kina og FN (WHO) har med andre ord bidratt aktivt til at mer enn 300.000 liv er tapt over hele jorden, 1 million har vært/er kritisk syke, tusenvis av milliarder skattepenger er tapt og vi har rekordhøy arbeidsledighet. Men dette er langt fra over, for Kinaviruset muterer og sprer seg fortsatt og ingen vet hvordan det ender.

Hvordan straffer vi Kina og FN for det de har gjort?

Mitt forslag er å tilrettelegge skatte og avgiftspolitikken slik at norske bedrifter kan flagge hjem produksjonsbedrifter til Norge. Det er noe jeg og partiledelsen i Demokratene har ment og skrevet om før pandemien. Og nå under og etter pandemien er det enda sterkere grunner til å gjøre som President Trump gjør. Nemlig å tilrettelegge så viktige industribedrifter kan flagge hjem. Dette gjelder både i olje- og gassektoren, landbasert industri og sjøfart. Da vil vi også ha nok skatteinngang til å ruste opp stamvei-nettet, helsesektoren, eldreomsorgen, skole og slutte med å skvise kronisk syke, uføre og pensjonister slik både AP, SV, H, FRP, V og SP har gjort de siste 25 årene.