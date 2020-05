annonse

annonse

Det reageres kraftig på hvordan norske bistandmidler brukes i Somalia.

Nylig rapporterte Resett at Norge fortsatt betaler lønninger for somaliske statsansatte gjennom Verdensbankens flergiverfond. Saken ble først omtalt i 2013, og utenriksdepartementet bekreftet at ordningen fortsatt er aktiv i 2020.

– Norge bidrar til lønninger til offentlig ansatte i Somalia gjennom Verdensbankens flergiverfond. Ansatte i sikkerhetssektoren er ikke omfattet av ordningen. Støtten er kombinert med krav om reformer for forbedring av statens økonomiforvaltning, slo kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm fast overfor Resett.

annonse

Hun hevdet videre at Norges støtte skal ha bidratt til reformer, og et løft for Somalias infrastruktur. Dette til tross for at Somalias infrastruktur er i svært dårlig forfatning i dag, og at landet er ansett for å være verdens mest korrupte.

Les også: Tybring-Gjedde om bistand til Kina: – Det er noe grunnleggende galt her

Vil totalforandre strategien

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er krystallklar i sitt budskap når han blir forelagt Resetts artikkel om Somalia-bistanden.

annonse

– Norge kaster penger ut av vinduet. Vi stakkarsliggjør folk og forteller dem at de ikke evner å ta vare på seg selv. Det er nedlatende og bidrar til avhengighet. Det er hverken snilt eller hjelpsomt. Det gjør reell gradvis nasjonsbygging umulig, sier Frp-politikeren til Resett.

Han vil ha en total omlegging av norsk utviklingspolitikk.

– Vi må endre strategi totalt. Sette tidsbegrensninger på alle hjelpetiltak og stille tydelige krav.

Krasse reaksjoner

Også i Resetts kommentarfelt har reaksjonene vært krasse. Under følger et utvalg av kommentarene til artikkelen der den videreførte ordningen ble omtalt.

annonse

– Hva skal man benevne folk som prioriterer avlønning av dysfunksjonelle lands korrupte politikere fremfor å betale kreftmedisin til egne skattebetalende borgere.

– Flertallet av det norske folk synes det er helt greit å betale for somaliske statsansatte. De ønsker dette fremfor å sikre egen pensjonisttilværelse og fremtiden til egne barn.

– Det er fåfengt å bygge en stat ovenfra og ned. Folket vil alltid mistro en slik ledelse. Oppløsning og oppstand blir resultatet. Lærer våre politikere aldri av egne feil?

– Nok et eksempel på den systemiske galskapen i norsk bistandspolitikk. Den fremmer bistandsavhengighet og korrupsjon heller enn utvikling og demokrati. Og den koster norske skattebetalere dyrt. Men politikerne og det humanpolitiske kompleks i NGO’ene trives selvsagt og får stadig mer penger. Systemisk galskap!

Konsulentbruk

I 2014 rapporterte Aftenposten at UD dessuten hadde brukt nesten like mye penger på å betale norske konsulenter, som de hadde overført til den somaliske staten. Konsulentene var satt til å føre kontroll med at pengene ble brukt slik de skulle.