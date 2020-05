annonse

Det var i november 2018 Helge Lurås stilte spørsmål om kvinner i Forsvaret.

Da jeg leste disse artiklene, tenkte jeg at det er helt ufattelig: Muhammed ville ikke ha noen kvinnelige krigere, hans hær besto av kun menn. Tenker Helge Lurås som Muhammed i denne saken? Jeg ble så sint at jeg ringte til ham, og vi hadde en diskusjon om det.

Da boka «Veien til Resett» kom ut i fjor var jeg en av de første som leste, og jeg synes at Helge Lurås hadde skrevet boka med ærlighet om seg selv og prosessen rundt det å bygge opp Resett. Han skrev til og med om de interne uenighet. Men i denne boka forsvarte han fortsatt sin kritikk av antall kvinner i Forsvaret og kvotering.

Først må jeg si at jeg er enig om at den som får jobben må være den som er best kvalifisert for jobben, uten å ta hensyn til kjønn, legning eller religion, minoritet og majoritet. Jeg har også irritert meg på slik kvotering i helsevesenet, der menn skal bli prioritert, og i politiet hvor kvinner skal bli prioritert. Jeg synes kvoteringen går utover kompetansen.

Da jeg leste «Veien til Resett» ville jeg gjerne anmelde boka, men jeg klarte ikke på grunn artikkelen «Kvinner, politisk korrekthet og KNM Helge Ingstad», som Helge Lurås forsvarte i sin bok. Men i dag synes jeg at han har rett i denne artikkelen. For å forstå dette kommer jeg med noen eksempler.

Rørleggere

For to-tre år siden hadde jeg kjøpt dusjkabinett, og det skal monteres. De kom en kvinnelig rørlegger med en gutt som var læring. Begge to var hyggelige, de begynte jobben og det var lyden av samtaler og latter på badet. Jeg gikk ut for å handle å kom, da jeg kom tilbake sto vasken ute for inngangsdøren!

Jeg kom inn og spurte hva skjedde med vasken, dere skal montere dusjkabinett og ikke vasken, hvorfor dere tatt hele vaske ut? De sa at det hadde tatt feil, de satte vasken på plass, og dusjen ble montert og de gikk. Jeg gikk inn, åpnet vannkranen for å vaske hender, men vannet rant rett på golvet fra vasken. Jeg ringte tilbake firmaet, neste dag kom en gutt for å få orden på vasken, men jeg kjente en kloakklukt på badet, jeg prøver å åpne kranen, det ble verre. Jeg ringte tilbake til firmaet. De kommer og må montere dusjkabinettet på nytt for finne rørene under og rydde opp i rotet.

Bensinstasjoner

Et annet eksempel er bensinstasjoner. Der fikk vi alltid god service tidligere. Men etter at det blir stadig fler kvinnelige ansatte, har bensinstasjoner blitt til kaféer der kan kjøpe sjokolade, pølser eller en kopp kaffe. Bensinstasjonene har mistet sin funksjon totalt. For noen dager siden begynte det å regne og blåse kraftig mens jeg kjørte bil, og midt i dette virket ikke vindusviskerne, fordi plastreimen hadde falt av

Jeg stoppet ved første bensinstasjon, der sto det to jenter. Den ene viftet med lange negler dekorert med regnbue negllakk og sa «nei vi selger ikke vindusviskere». Jeg spør: Men dette er vel en bensinstasjon, dere må vel ha vindusviskere?

«Nei, fordi folk ofte trenger hjelp til montering og vi har ikke kapasitet her», svarte jenta.

Jeg tenker det handlet mer om kompetanse enn kapasitet, og kjører til neste bensinstasjon. Jenta med hestehale og tatovering på halsen svarer: « Nei vi har ikke». Jeg tenker at årsaken nok er den samme som på den første bensinstasjonen.

Den tredje bensinstasjonen jeg kommer til har en mann er bak disken. Han har ikke tatovering, piercing eller hestehale, han er en mann av den gode gamle typen, en typisk arbeidskar.

«Kjør bilen foran døra», sier han, mens han leverer pølser til neste kunde.

Jeg kjører fram bilen og etter noen få minutter alt er i orden. Jeg glemte hele corona-krisen, smilte fra hjertet og takket Gud for at han skapt mannfolka. For en dame på min alder, med skjelvende hender, hadde aldri hadde fått nye vindusviskere på plass.

Jeg kan komme med mange slik eksempler og særlig fra spesielt bensinstasjonene, de gamle, gode bensinstasjonene som alltid var klare til å hjelp oss damer med å skifte dekk eller lyspære og mye annet. Nå har det har blitt kosebutikker der vi bare kan kjøpe mat og drikke, ikke noe service eller råd om bilen.

Så tenker jeg på Helge Lurås, som har mange års erfaring fra militæret og Nato-tjeneste, og tenker da at han snakker etter sin erfaring, og kanskje han har rett i at:

For det første: Kvotering basert på hva som helst er feil. Kvalitet og kompetanse må alltid komme først.

For det andre: Noen ganger er det bedre å la mannfolka gjøre jobben sin.

I hvert fall på bensinstasjonen og lignende.