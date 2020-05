annonse

annonse

Medier i Hongkong melder at over 200 personer ble pågrepet under demonstrasjonene mot myndighetene søndag kveld og natt til mandag.

Politiet har ikke offentliggjort noen oversikt over hvor mange som ble pågrepet da protestbevegelsen arrangerte demonstrasjoner i en rekke kjøpesentre og sentrumsgatene.

Demonstrantene er sterkt kritisk til kinesiske myndigheter og det de mener er en antidemokratisk utvikling i Hongkong, som tidligere var en britisk koloni.

annonse

Søndag grep politiet inn for å spre demonstrantene, og ifølge politiet ble flere pågrepet etter at de fikk gjentatte advarsler om å avslutte aksjonene.

Enkelte demonstranter skal ha bygd sperringer i gatene ved Mongkok-distriktet og satt fyr på dem. Tidligere søndag stilte hundrevis av demonstranter opp i kjøpesentre der de sang protestsanger mot Hongkongs myndigheter.

Ifølge avisen Apple Daily ble over 200 personer pågrepet, mens South China Morning Post melder om over 250. Begge siterer ikke navngitte kilder. Det er ventet at mange av dem vil bli løslatt i løpet av mandagen.