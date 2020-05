annonse

Refstad transittmottak ligger sentralt i Oslo, ved Torshovdalen, en park nedenfor Sinsenkrysset. Mottaket drives av Hero, Norges største driftsoperatør for asylmottak og har 350 plasser. Men nå er det slutt, til sommeren skal det nedlegges.

– I stedet for å legge ned Refstad, Oslos eneste mottak, den 31. august, bør vi ta imot sårbare flyktninger fra Hellas og behandle asylsøknadene her, skriver Anders Sørlien i Vårt Oslo og forteller hvorfor.

– Som frivillig for barn og unge på Refstad de siste seks årene, kan jeg bekrefte at Refstad er et mottak med kompetente og dyktige ansatte.

Han skriver at Refstad har bygget opp et tett og godt samarbeid med lokalsamfunnet, skoler, bydelen og frivillige organisasjoner. Blant annet Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Bymisjon og Caritas. Det vil blir et tap om de stenger. Sørlien mener at det ikke bare er det synd for byen og lokalsamfunnet, som uten mottaket på Refstad blir et fattigere og mindre fargerikt sted. Det er synd fordi mange dyktige ansatte mister jobbene sine.

For disse barna er faktisk også vårt ansvar, skriver han. Vi har et medansvar for barns situasjon i de greske leirene. Derfor må vi også bidra til å evakuere barna fra Moria. Nå mottar vi rekordfå asylsøkere, og vi har ledig kapasitet i asylmottak.

Det inkluderer Refstad transittmottak.Vi kan ta imot sårbare barn fra Moria, og ansatte og frivillige på Refstad står klare til å ta dem imot. Der kan de bli tatt vare på i trygge omgivelser, få tilgang til mat, rene toaletter og en verdighet de aldri har opplevd. De ansatte og frivillige har lang erfaring med sårbare barn og familier.