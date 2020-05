annonse

Robert Mood (61) trekker seg som president i Røde Kors etter én periode. Mood har gitt beskjed til valgkomiteen om at han ikke ønsker gjenvalg til høsten.

– Det skjer etter en helhetsvurdering hvor jeg har kommet til at jeg har bidratt med mitt. Tre år er kort, og seks år for lenge, sier Mood til Aftenposten.

Mood ble valgt som leder for tre år i 2017.

– Jeg har egentlig et prinsipielt utgangspunkt om at det er bra for organisasjoner at lederverv går på rundgang. Det er kanskje en yrkesskade at jeg tror at det sunt med dynamikk og rotasjon, sier han.

Valgkomiteen jobber nå med å finne en ny kandidat som skal velges på landsmøtet i oktober.