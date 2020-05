annonse

NRK-sak om Barack Obama som kritiserer Donald Trump vekker reaksjoner i statskanalens kommentarfelt på facebook.

I forrige uke skrev Resett om den oppsiktsvekkende nyheten at tidligere president Barack Obama kan bli innblandet i etterforskningen rundt konspirasjonsteorien at Trump samarbeidet med Russland om å vinne valget i 2016.

Både Barack Obama og Joe Biden kan ha spilt en sentral rolle i å spre drittpakker om Trump for å få han avsatt som president.

– Jeg tror at han og Biden – søvnige Joe – var veldig involvert i dette, og andre mennesker rundt presidenten, sa Trump til Fox And Friends om Obamas rolle i Russland-bløffen.

Sounds like a guy off the hook,right?? #Trump knows something wicked his way comes. @foxandfriends pic.twitter.com/MH5taXVl1u — Bernie Connor (@BernieConnor9) May 8, 2020

Kvalm av NRK

Saken har ikke fått noe oppmerksomhet i den tvangsfinanserte norske statskanalen NRK, som hvert år håver inn nesten seks milliarder kroner fra norske skattebetalere.

I stedet har NRK fokusert på hva Barack Obama mener om Trumps koronahåndtering.

«Obama om Trumps koronahåndtering: – En absolutt kaotisk katastrofe», skiver NRK i tittelen i sin nye artikkel.

Saken har fått massiv oppmerksomhet i NRKs kommentarfelt det siste døgnet. Det er kommet over 1400 reaksjoner og flere hundre kommentarer. De fleste er negative til NRKs Trump-dekning.

– Jeg blir kvalm av NRKs kommentatorer og ensporede vinkling. Drittkasting og stigmatisering bør en riksdekkende kanal holde seg for god til. Ufyselig, skriver en person som har fått flest likes.

– NRK bekrefter hver dag at de ikke har peiling, skriver en annen.

– Hvor er Trumps uttalelser om Obama, NRK? Hvorfor unnlater dere å fortelle hele historien? Er dere et politisk propagandaverktøy? I think yes, skrives det.

Fredsprisvinner Obama

Andre viser til hvordan Obama bombet flere land i Midtøsten til tross for at Norge hadde gitt han fredspris-tittelen, og at han derfor burde holde munn om hvordan Trump håndterer koronakrisen.

– Obama skal holde kjeft, for alt elendighet han skapt gjennom arabiske våren. Fredsprisvinneren har mer blod på henne enn Trump. Han er skam og skuffelse for alle mørkhudet folk, skriver en person.

– Katastrofe var det også da Obama bombet og drepte like mange om ikke fler…forbasket idiot slenger med leppa igjen, skriver en annen.

Sjokkvideo: Her innrømmer NRK at de nekter å være nøytral i Trump-dekningen

Det er også flere som minner NRK og deres lesere på at Obama kan ha vært involvert i Russland-bløffen mot Trump.

– Det er jo bare fordi det begynner å brenne oppunder rumpa på Obama. Det har jo kommet frem ganske avslørende informasjon om Russeretterforskningen, skriver en person.

