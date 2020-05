annonse

Den unge danske dikteren Yahya Hassans krigerbegravelse kaster lys over hykleri og romantikk, mener Mikael Jalving.

Mikael Jalving (51)) er en dansk journalist, historiker, debattør og politisk kommentator. I tyve år har han særlig markert seg i debatten omkring innvandring og møtet mellom islam og Vesten. I sin faste blogg i Jyllands-Posten skriver Mikael Jalving:

«Ukens mest omtalte avskjed var begravelsen av den langfingrede 24-årige ordsmeden Yahya Hassan, som skrev og levde med store bokstaver. Hans beste dikt var sterke, de andre nærmet seg det banale, men det var noe ved ham som fikk offentligheten frem i stolene. Han var frekk, ung og direkte.»

Hassan var kjent for bruken av store bokstaver, som i denne tekstlinjen:

JEG VIL HUSKES SOM ET AF DE MENNESKER, DER IKKE BLEV SLÅET IHJEL FOR INGENTING PÅ DEN HER JORD

Den unge dikteren ble funnet død i sitt hjem 29. april, kun 24 år gammel. Hassan var islamkritiker fra innsiden, og ble omfavnet av den danske offentligheten. Dette til tross for at han sa mye av det samme som «fornuftige islamkritikere har sagt og skrevet i flere tiår.»

Dette til stor forargelse for den politisk korrekte elite. Men når Hassan sa sitt, var reaksjonene helt annerledes:

«Anmeldere, redaktører, beundrere, bestemødre for asyl og alminnelige medløpere stimlet sammen på Louisiana, bokmessen i Bella Center, eller hvor som helst den unge dikter kom forbi med sin rockstjerneattitude. Nå kunne alt sies – hvis det altså var den riktige som sa det.

Jalving viser til det Sørine Gotfredsen skrev i Kristeligt Dagblad 7. mai: «Jeg har ikke forstand på poesi, men jeg har til gjengjeld forstand på hykleri, og her var der ikke noe å ta feil av.»

Glistrup var den første Hassan

Jalving skriver videre:

«I virkeligheten var Mogens Glistrup den første Yahya Hassan, etterfulgt av Søren Krarup, Jesper Langballe, Pia Kjærsgaard, Ole Hasselbalch, Lars Hedegaard, Ulrik Høy og flere andre pionerer (…) Men disse «kanarifuglene i kullgruvene» kom fra feil side og tilhørte det fordomsfulle «oss», det vemmelige «oss» – og det fikk de svi fo,r igjen og igjen med renters rente. Lille Hassan var derimot en av «dem», de edle ville, som «vi» så gjerne vil forstå hele veien fra vugge til grav.»

Den unge dikteren fikk sin krigerbegravelse, anført av en rettroende imam, kvinnene sto bakerst slik religionen islam krever. Noe som tydeligvis overrasket «liberale åpenhetsprofeter.»

Det er typisk for liberale og romantiske, uansett om de er røde eller blå: De tror på filosofen T. E. Hulmes definisjon at «mennesket, individet, er en utømmelig kilde for av muligheter», og bare vi ser disse mulighetene vil det føre til fremskritt.

Jalving gir et eksempel: Jan E. Jørgensen, som også skriver for Jyllands-Posten, undrer seg: Hvorfor står mennene foran? Kunne man ikke bytte? Kanskje annenhver gang?

«Romantikeren tror at mennesket dypest sett er godt, men ødelegges av omstendighetene. Klassisisten og realisten erkjenner derimot at mennesket er et begrenset vesen, som støtter seg til tradisjoner og overleverer etos.»

Religioner kan ikke erstattes av en slags rotasjon, hvor menn og kvinner bytter på å ha de beste plassene. Jalving avslutter:

«Jeg beklager å opplyse hr. Jørgensen om at islam stikker dypere end kjønnskvoter og sekulær ønsketenkning, men noen må jo gjøre det.»

I kommentarfeltet under innlegget henvises det til Nima Zamani Alibadi, som i Berlingske skriver om det han kaller venstrefløyens rasisme mot Hassan:

«Det er ren apartheid å mene at noen skal mene eller ikke mene noe bestemt, alt etter hvilken hudfarge eller tro de har (…) Den identitetspolitiske venstrefløyen er med sin rasisme overfor «brune» debattører med på å holde liv i det klassesamfunnet de så høyt og hellig påstår å være motstandere av.»