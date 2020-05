annonse

Spania har registrert 176 nye dødsfall det siste døgnet i forbindelse med koronaviruset, opplyser landets helsemyndigheter.

Det registrerte dødstallet for det siste døgnet er en liten økning fra det foregående døgnet, men tallet er for fjerde dagen på rad under 200 per døgn, skriver avisen El Pais.

Det ble mandag registrert 123 nye koronarelaterte dødsfall.

Det samlede dødstallet i Spania er nå på 26.920, mens det er registrert 228.000 påviste smittetilfeller gjennom PCR-testing.