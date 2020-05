annonse

Under en pressekonferanse på mandag foreslo Israels statsminister Benjamin Netanyahu å implantere mikrobrikker i barn som returnerer til skole og barnehager for å forhindre videre spredning av Covid-19.

Forslaget fra statsministeren går ut på at helsedepartementet i Israel skal ta i bruk ny teknologi for å hjelpe israelere å venne seg til myndighetenes nye koronatiltak.

– Jeg snakket med våre teknologi-rådgivere for å finne tiltak Israel er gode på, som sensorer. For eksempel vil hver person, hvert barn – jeg vil ha det på barna først – ha en sensor som vil slå alarm når du er for nær, som på biler,sa Netanyahu ifølge Jerusalem Post.

Cyber-ekspert kritisk til forslaget

Den israelske cyber-eksperten Einat Meron tror ikke Netanyahus forslag vil ha noen positiv effekt, da det er håndhevelse av tiltak som er utfordringen.

– Det vil være vanskelig å gjøre det med mer enn en million skoleelever som kommer tilbake til utdanningsinstitusjonene sine. Å kunne forsikre oss om at en student sitter med to meter avstand fra en annen er fiktivt og farlig, sa Meron.

Hun sier hun forstår Netanyahus ønske om et slikt tiltak, men uttrykker at håndhevelsen av slike vedtak blir en enorm utfordring for myndighetene, dessuten kan barns personinformasjon komme på avveie.

– På et vis forstår jeg forslaget. Men hvis informasjonen med barnas beliggenhet blir lastet opp til internett, kan en pedofil med litt cyberkunnskap invadere systemet og forfølge de utenfor skolene sine, og distribuere informasjonen på andre plattformer. Kan staten ta ansvar for det? spør Meron.