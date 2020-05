annonse

En kenguru stakk mandag av fra Haugaland Zoo på Karmøy. Tirsdag kveld var den ennå ikke funnet. Dyrehagen satser på at den finner veien hjem selv.

Folk fra dyreparken lette etter kenguruen mandag kveld, men tirsdag hadde de en annen strategi, skriver Haugesunds Avis. Eierne ønsker ikke å skake opp kenguruen unødig.

– Nei, det er ikke noe poeng. Kenguruen er vanskelig å fange. Den bare hopper av gårde likevel, sier dyreparkens daglige leder Bernt Kai Velde til avisen.

Han satser nå på at den rundt én meter høye kenguruen finner veien tilbake til Torvastad på Karmøy av seg selv. Folk som måtte støte på den, blir bedt om å ikke prøve å fange den.

– Folk trenger ikke å gjøre noe. Prøver de å fange den, skaker de den bare opp. Ta bilde og la den være. Folk vil ikke klare å fange den likevel, for kenguruen blir fort skremt og er over alle hauger før de vet ordet av det, sier han.

Velde understreker at kenguruen ikke er farlig for mennesker, og beskriver den som en forvokst kanin. Han er heller ikke redd for at den skal sulte, ettersom den spiser det samme som kaniner.

– Gress, blader og skudd. Den har nok av mat å få tak i for tiden, sier Velde.

