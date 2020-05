annonse

Flest barn øst i Oslo holdes hjemme fra skolene etter at koronarestriksjonene er lettet og barneskolene er åpnet igjen.

Én av forklaringene er de geografiske forskjellene i antall smittede i ulike deler av hovedstaden, skriver Klassekampen. Bydelene i Oslo øst har hatt flest tilfeller.

I tillegg gjør språkutfordringer og mangel på tillit utslag i oppmøte på barneskolen.

– I begynnelsen av pandemien var vi veldig opptatt av å formidle at folk måtte holde seg hjemme. Plutselig endret dette seg og alle skulle tilbake på skolen igjen. De som ikke følger pressekonferanser, trenger noen som kan fortelle dem hva som skjer på en måte de forstår, sier leder for Bydelsmødre Norge Nasreen Begum til avisen.

Oppmøtetallene mellom øst og vest spriket to uker etter at barneskoleelevene startet på skolen igjen. Selv om forskjellene har minket, er det fremdeles slik at Oslo er tilnærmet delt i to.

Den største forskjellen er det mellom østkantbydelen Grorud og Ullern på vestkanten. I Grorud har 80 prosent av elevene møtt opp, mens 97 prosent av elevene er tilbake i Ullern.