EØS-borgere som skal besøke familie i Norge, vil ikke lenger bli nektet innreise. Men de vil fortsatt måtte gå i karantene.

Også EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, og som skal besøke denne, får lov til å komme inn i landet, skriver VG.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyser til avisen at departementet kontinuerlig jobber med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Når smittesituasjonen åpner for det, vil de lette på bortvisningsreglene.

– Derfor er jeg glad for å kunne si at vi i dag har vedtatt at flere EØS-borgere som normalt kunne reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det betyr at flere familiemedlemmer til EØS-borgere, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge, skriver hun i en epost.

Lempingen på tiltakene gjelder også EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer eller ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge, samt mindreårige EØS-borgere som skal besøke forelder i Norge.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder, og at alle som reiser inn i Norge, må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Ifølge Justisdepartementet trer forskriften i verk straks.

