Regjeringen bryter handlingsregelen så det synger og bruker 419,6 milliarder oljekroner i revidert budsjett. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefondets verdi.

Regjeringen vil bruke 174,4 milliarder oljekroner mer enn i fjor, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Årsaken til den dramatisk økte pengebruken er de økonomiske skadevirkningene koronakrisen har påført norsk økonomi.

Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor, skriver Finansdepartementet i en melding om nøkkeltallene i budsjettforslaget.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 5,1 prosent. Det er betydelig høyere enn da budsjettet ble lagt fram i fjor høst.

Norge har nå den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år. Selv om ledighetstoppen trolig er passert, venter regjeringen at arbeidsledigheten skal øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i hele 2020.

Sanner: Krisen har kostet mye

Departementet offentliggjorde de mest sentrale nøkkeltallene fra budsjett klokka 8 tirsdag morgen, mens hele budsjettforslaget først blir lagt fram klokka 10.45. Men bare ut fra den ekstraordinære pengebruken som følge av pandemien så langt, er det ingen tvil om at både størrelsen på, og innholdet i, revidert nasjonalbudsjett blir kraftig påvirket koronakrisen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kom ikke med konkrete tall da han var gjest på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen, men fastslo at «koronakrisen har kostet mye for mange» og at «det er mange som nå betaler en veldig høy pris».

Regjeringen har allerede brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier. På toppen av dette kommer nye milliarder til kollektivtransport, Avinor, pakkereiseselskapene og kultur, idrett og frivillighet i revidert.

I tillegg svekkes 2020-budsjettet av 60 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden, anslår Finansdepartementet.

Kamp om kommunekronene

Hvorvidt kommunene får nok hjelp til å håndtere sine ekstrautgifter under koronapandemien, tegner til å bli et av de store stridsområdene. Det er betydelig avvik mellom regjeringens anslag for kommunenes økonomiske tap som følge av koronakrisen og anslagene kommunenes interesseorganisasjon KS har kommet med.

– Det er altfor tidlig å si hvordan det vil utvikle seg. Men det er naturlig å anta at skatteinntektene blir lavere i 2021 enn det de var i 2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Regjeringen lover kommunene mellom 1,6 og 2 milliarder kroner mer å rutte med neste år, til tross for at skatteinntektene kan rase på grunn av koronakrisen, og fastslår at kommunene og fylkeskommunene vil ha en vekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2021.

De frie inntektene til kommunene består av tilskudd fra staten og skatteinntekter.

Milliarder allerede utbetalt

6,5 milliarder kroner er alt utbetalt i krisehjelp, og kommunene vil få nyte godt av 2,2 milliarder kroner i lavere arbeidsgiveravgift. Samtidig får kollektivtrafikken nå totalt 2,5 milliarder i krisehjelp.

Det andre svaret fra regjeringen er at en betydelig lavere pris- og lønnsvekst enn antatt vil gi store besparelser for kommunene i kriseåret 2020.

– Det utgjør over 9 milliarder kroner, sa Astrup (H) til TV 2 mandag.

Sanner kan dessuten vise til at regjeringen i slutten av mai vil komme med en ny krisepakke for å skape økt aktivitet i økonomien, også i kommunene.

Permitteringsordningen foreslått forlenget

Regjeringen foreslår at permitteringsperioden forlenges ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

– Det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst, sier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Maksimal periode med fritak for lønnsplikt er 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Tidligere var permitteringsordningen forlenget ut juni.

Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte.

Mange koronapermitterte

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden før i november, noe som kan hindre dem i å måtte si opp ansatte.

Isaksen (H) sier videre at regjeringen er klar over at forlengelse av permitteringsperioden kan ha uheldige konsekvenser ved at bedrifter beholder ansatte som det ikke er realistisk å ta tilbake i jobb.

Siden 12. mars, da mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen av koronaviruset, har det kommet inn totalt 433.900 søknader om dagpenger. Av disse gjelder 378.800 dagpenger ved permittering.

Parat fornøyd

Så langt i år er det kommet inn totalt 472.800 søknader om dagpenger. I hele fjor kom det inn 160.500.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er glade for at regjeringen nå vil utvide ordningen.

– Koronakrisen har ført til at mange nå er permittert og uten en slik utvidelse som vi nå får ville mange av disse blitt sagt opp. Nå håper vi samfunnet sakte kommer tilbake til et normalt nivå og at denne utvidelsen gjør at mange utover sommeren og høsten kan komme tilbake på jobb, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Sjeføkonom i DNB om reviderttallene: – Dystert, men kunne vært verre

Anslagene i revidert nasjonalbudsjett er dramatiske, og det er riktig av regjeringen å bruke store penger nå, sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

– Tallene forteller oss at vi er inne i en eksepsjonelt vanskelig periode for norske økonomi, og prognosene viser et dystert bilde. Samtidig kunne det vært verre, fordi dette er ikke blant de mest negative anslagene, sier Haugland til NTB.

Hun mener regjeringen gjør helt rett i å pøse på med oljepenger og gå høyt over handlingsregelen i år.

– Det er helt i tråd med handlingsregelen, man skal gå over 3 prosent i dårlige tider. Det er derfor det er viktig å holde igjen i gode tider, sier hun.

Fakta om nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Anslag fra forslag til statsbudsjett for 2020 fra i fjor høst i parentes:

* Foreslått oljepengebruk i 2020 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 419,6 milliarder kroner (245,2). 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 4,2 prosent (2,6).

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 5,1 (-0,2): Ekspansiv virkning.

* Veksten i sysselsettingen: Forventet ned -1,0 prosent i 2020 (1,0).

* Ventet ledighetstall i 2020 (AKU): 5,1 (3,4) prosent av arbeidsstyrken.

* Ventet registrerte ledige i 2020: (Nav): 5,9 prosent (2,1).

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å falle med 4 prosent i 2020. (2,5).