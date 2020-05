annonse

Norsk økonomi, i likhet med andre lands, har blitt satt i koma for å hindre spredningen av coronaviruset. Og uten aktivitet, ingen inntekter. Derfor er det en økonomisk krise.

Situasjonen er alvorlig, og dessverre mer alvorlig enn de fleste også tar innover seg i øyeblikket. De fleste tror nå at det verste er over og at samfunnet bare åpner mer og mer, men i økonomisk forstand er det neppe riktig. For det er på ingen måte oppnådd immunitet, og derfor vil viruset spre seg like raskt så snart det oppstår mer «normal» kontakt mellom mennesker igjen.

De fleste eksperter venter derfor nye utbrudd og «bølger» av viruset de neste 18-24 månedene. Det vil innebære en fortsatt økonomisk tvangstrøye i de fleste samfunn. Det er ikke umulig at enkelte tiltak må strammes inn igjen til høsten. Arbeidsløsheten kommer til å holde seg høy, trolig også over det anslaget Finansdepartementet i dag kom med på 5,9 prosent ved utgangen av 2021.

Det kan ha en positiv funksjon i seg selv å gi folk håp om at situasjonene er bedre enn den faktisk er. Finansdepartementets anslag av i dag er for reduksjonen i BNP for 2020 på bare 4 prosent er bedre enn Norges Bank (5 prosent) og OECDs anslag på 6 prosent. Mellom linjene innrømmer regjeringen at det nok blir verre enn de spår og at nye milliarder må pøses ut i samfunnet i tillegg til de 179 milliardene de til nå har lagt på det normale uttaket av Oljefondet.

Diskusjonene om milliardtap og milliardkrav har haglet de siste ukene. Nær samtlige som uttaler seg er enige om at «staten må trå til» og at staten må «gi gass». Det må «brukes mer penger» og stimuleres. Jeg tror folk flest, og også de som uttaler seg om dette i offentligheten, er i ferd med å miste tak på hva som ligger bak begrepet «penger» og hva problemet rent faktisk er.

For de pengene som nå brukes må uansett trykkes opp av Norges Bank. Selv når vi «bruker av Oljefondet» blir det slik. Fordi alle verdier der er i utenlandsk valuta, må Norges Bank uansett trykke opp en tilsvarende sum i norske kroner som de selger av verdier i Oljefondet, penger som de gir til Finansdepartementet, som igjen gir dem ut til personer, bedrifter, idrettslag, kunstnere og andre som nå har mistet de normale inntektene sine – de inntektene som tidligere kom fordi de hadde en vare eller tjeneste som de byttet til penger.

Alternativet til at Norges Bank trykker pengene som skal gis til Finansdepartementet, er at de kjøper norske kroner i det åpne markedet for den utenlandske valutaen de fikk ved nedsalget i Oljefondet, men det vil heve kronekursen og gjøre vondt for konkurransekraften.

Det som nå skjer er egentlig at staten trykker opp penger, som vi begynner å gi til hverandre. De som leier eiendom, får penger av staten som de gir videre til huseierne. Huseierne betaler videre til strømleverandører, vaktmestre og tilbake til staten. Bedrifter får penger som de kan bruke til på betale sine kreditorer osv. Staten gir penger til kommunene, som gir penger til innbyggerne, som betaler noe tilbake til staten i form av skatt og moms osv.

Så hadde vi kun hatt sedler, er det eneste som har skjedd at det har kommer mer papir(penger) i omløp her i landet, og det er det som skal redde oss økonomisk. Prinsippet er det samme med elektroniske penger.

Hvis smitten fra viruset og derfor endringen i atferd hadde vært kortvarig, kunne denne økningen i pengemengdene nok fungert. For det ville bremset det som ellers ville skjedd, som var at individer og bedrifter ikke kunne betale regningene sine og gikk konkurs, noe som igjen ville kunnet skapt en bankkrise og ytterligere nedgang i antall lån og dermed enda større nedgang i pengemengden i landet. Det var en slik nedgangsspiral som gjorde depresjonen på 1930-tallet så dyp.

Men utfordringen vi har nå, er at en betydelig grad av reduserte økonomisk aktivitet mest sannsynlig kommer til vare minst så lenge som viruset kan blusse opp – altså til 2022 i det minste – og sannsynligvis vil ettervirkningene i forbrukeratferd var enda lenger enn det. Det innebære at det antall penger som må trykkes opp for at vi skal kunne late som om alt er like solvent som før, kan bli massivt.

Og hva denne ubalansen mellom høy pengemengde og lav realøkonomisk aktivitet kommer til å føre til, er uvisst. Muligens oppveies den inflasjonsdrivende pengetrykkingen med folks forsiktighet med å bruke penger og ta opp nye lån nå som deres arbeidsplasser er mer usikre. Kanskje vi får synkende priser på noen ting, og stigende priser på andre. Men om dette strides de lærde økonomer.

Det vi imidlertid kan si, er at vi er inne i et eksperiment. Og jeg tror en av de langsiktige effektene vil være en enda mindre vilje hos folk til å betale skatt enn det noensinne har vært. For hvis det er slik at staten nå i denne krisen bare kan trykke opp penger for å dekke sine egne kostnader og fordele ut til folk, bedrifter og idrettslag, og det uten at det får noen negative konsekvenser, hvorfor kan de ikke alltid gjøre det?

Og faktisk har dette begynt å bli en oppfatning hos en del økonomer på venstresiden. Det kalles Modern Monetary Theory (MMT) og er tesen om at staten kan gå med evige budsjettunderskudd som dekkes med gjeld og/eller direkte pengetrykking.

I så fall vil det vise seg at penger faktisk vokser på trær. Hadde ikke det vært fantastisk?