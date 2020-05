annonse

Flere partier mener det må brukes enda mer oljepenger på koronakrisen. Det kommer mer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er ikke noe mål å bruke mest mulig, men det er viktig å bruke det som er nødvendig for å komme gjennom krisen, sa finansministeren på en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Sanner la til at det kommer flere tiltak i slutten av måneden, og at ønsket fra stortingspartiene var å få revidert nasjonalbudsjett til vanlig tid.

– Vi varslet at vi trenger noe mer tid for å komme med Norges vei ut av krisen. I neste plan kommer det nye tiltak. For dem som er bekymret over at vi ikke bruker nok oljepenger, så kommer det til å bli brukt noe mer, sa han.

Sanner understreket også at tiltakene som legges fram må være målrettede.

– Det er viktig at vi kommer tilbake til 3-prosentbanen og reverserer noen av tiltakene, svarte han.

Sanner takker helsearbeidere – men vil ikke si om de fortjener økt lønn

Det er ingen tvil om at heltene i helsesektoren fortjener honnør for jobben de gjør, sa Jan Tore Sanner, som ikke vil si om de kan vente økt lønn for strevet.

Både ansatte i helsesektoren, i Nav og de som står i butikken, fortjener heder for jobben de har gjort under koronakrisen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

– Det er ingen tvil om at mange fortjener stor honnør og inderlig takk for jobben de har lagt ned, sa han.

Statsråden vil likevel ikke kommentere om ansatte i helsesektoren kan vente seg økt lønn.

– Det ville vært veldig uprofesjonelt av meg å blande meg inn i et eventuelt lønnsoppgjør på presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett, sa han.

