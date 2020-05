annonse

Tar et oppgjør med Jonas Gahr Støres syn på globalisering og nasjonalisme.

– «Jeg kan omtale meg selv som nasjonalist, i betydningen at jeg mener nasjonalstaten er viktig og riktig nivå for å treffe forpliktende beslutninger., skriver Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Agenda Magasin.



SP-nestlederen tar et oppgjør med de som nå skyter rygg og akker seg over at Corona-krisen «svekker den liberale verdensorden».

«Med krisen som bakteppe kunne vi fått en fruktbar debatt om nasjonalstaten som ramme for politisk styring. I stedet har mange hoppet rett i skyttergraven. Aller mest overrasket er jeg over Jonas Gahr Støre som advarer mot «dem som nå sier farvel til globalt samarbeid», skriver Tvinnereim.

Hun viser til at Støre også sier at «etter en krise kommer det mulighet for framveksten av nasjonalistiske og autoritære stemmer, det har vi sett før, men det er også en mulighet til å forbedre det internasjonale samarbeidet».

Hun fortsetter med å skrive at det hadde vært «befriende hvis vi kunne slippe slike retoriske ytterligheter og ha en saklig og nyansert samtale om nasjonalstaten og internasjonalt samarbeid.»

«Stortingspolitikerne våre er demokratisk valgt og står direkte ansvarlig overfor velgerne sine. De kan kastes av folket hvis de gjør en dårlig jobb. Dette står ikke i motsetning til internasjonalt samarbeid, ei heller forpliktende internasjonalt samarbeid, så lenge den endelige beslutningen ligger i Stortinget», slår hun fast.

